Dừng việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước vào đấu giá mỏ đất ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dừng việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước vào đấu giá mỏ đất ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản thống nhất không đồng ý việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước ở thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh vào đấu giá mỏ đất

Ngày 25-5, thông tin từ UBND xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TCI phản hồi thông tin đề nghị đưa mỏ đất san lấp tại các xã Mậu Lâm, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Dừng việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước vào đấu giá mỏ đất ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khu đất rừng sản xuất đầu nguồn nước ở thôn Vĩnh Lợi, xã Như Thanh - nơi dự kiến được khảo sát đưa vào quy hoạch mỏ đất để đấu giá khiến người dân lo lắng

Trong văn bản, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề nghị của Sở NN-MT về việc không xem xét đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại các xã Mậu Lâm, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TCI.

Lý do, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, một phần diện tích khu vực mỏ liên quan đến vành đai bảo vệ công trình bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng; không đảm bảo nguyên tắc hoạt động khoáng sản của Luật Địa chất và khoáng sản.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi nắm bắt được thông tin Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa cùng với xã Như Thanh đi khảo sát, xem xét đưa gần 13 ha đất rừng sản xuất phía đầu nguồn nước của thôn Vĩnh Lợi (khu vực dốc Eo Gắm, giáp ranh xã Mậu Lâm) vào khai thác, bà con nhân dân đã có ý kiến phản đối.

Ông Quách Văn Nguyễn, Trưởng thôn Vĩnh Lợi cho biết, lý do người dân không đồng ý bởi khu vực đất rừng sản xuất (xã Như Thanh có 12,1 ha; xã Mậu Lâm có khoảng 0,8 ha) nằm đầu nguồn sinh thủy, cung cấp nước tưới cho 28,1 ha đất trồng lúa 2 vụ, nước sinh hoạt cho nhân dân trong thôn.

"Nếu mỏ đất được đưa vào khai thác, không chỉ phá vỡ cảnh quan môi trường mà sẽ mất nguồn sinh thủy, ảnh hưởng lớn tới hạ tầng giao thông. Đáng lo, mỏ đất chỉ cách khu dân cư khoảng 400 m nơi có nhiều trường học, gần đường giao thông có hàng ngàn công nhân đi làm mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an sinh xã hội"- ông Nguyễn cho hay.

Dừng việc đưa 13 ha đất đầu nguồn nước vào đấu giá mỏ đất ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Ông Lục Đại Cương, đại tá quân đội nghỉ hưu, người có uy tín trong thôn, lo lắng nếu khu đất rừng sản xuất đầu nguồn được đưa vào quy hoạch mỏ đất sẽ gây ra nhiều hệ lụy xấu

Trước những lo lắng trên, ngày 10-5, đại diện Chi bộ thôn, ban thôn và những người có uy tín trong thôn Vĩnh Lợi đã trực tiếp làm việc với chính quyền xã Như Thanh. Tại buổi làm việc, đại diện nhân dân thôn Vĩnh Lợi đã nêu lên những ý kiến, tâm tư nguyện vọng không đồng ý đưa khu vực đồi Eo Gắm vào quy hoạch mỏ đất.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của nhân dân thôn Vĩnh Lợi, UBND xã Như Thanh đã có báo cáo gửi Sở NN-MT nêu rõ các ý kiến của cử tri và nhân dân thôn Vĩnh Lợi về việc không đồng thuận đưa khu vực mỏ đất diện tích 12,9 ha tại xã Như Thanh và Mậu Lâm vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp.

Đồng thời, đề nghị Sở NN-MT Thanh Hóa tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét đưa khu vực mỏ nêu trên vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định, bao gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và có sự đồng thuận của nhân dân địa phương.

Tin liên quan

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do

(NLĐO) - Chủ tịch Đà Nẵng giao Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng xử lý dứt điểm việc mỏ đất nằm chồng lấn lên khu thương mại tự do

Sạt lở mỏ đất ở Gia Lai, một tài xế tử vong

(NLĐO) – Trong lúc dừng xe chờ lấy đất tại mỏ phục vụ công trình, một tài xế xe ben bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp, tử vong.

Chưa được cấp phép đã rầm rộ khai thác mỏ đất "khủng" ở Gia Lai

(NLĐO) - Dù chưa được cấp phép khai thác nhưng một mỏ đất lớn ở Gia Lai vẫn có người, phương tiện vào khai thác rầm rộ

Thanh Hóa khai thác khoáng sản mỏ đất không đồng ý xã Như Thanh nguồn nước đầu nguồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo