Được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT có phải đóng BHYT trong doanh nghiệp?

Theo Quyết định 2787/QĐ-UBND mà UBND TP HCM vừa ban hành, người dân sinh sống tại 18 xã đảo và xã an toàn khu ở TP HCM được được hưởng các chính sách ưu đãi, trong đó có chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Vậy người lao động thường trú và làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên các địa bàn trên có phải tham gia BHYT bắt buộc trong công ty không?

Người lao động chờ nhận thuốc BHYT tại quầy thuộc Bệnh viện Quân y 175

Ông Phạm Văn Hiền- Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM, cho biết theo quy định tại Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên (kể cả trường hợp thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên) thuộc nhóm đóng BHYT thứ 1 (nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng). Còn người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo thuộc nhóm đóng BHYT thứ 3 (nhóm do ngân sách nhà nước đóng).

Bên cạnh đó, tại điểm a, khoản 5 điều 13, khi một người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT thì áp dụng theo nhóm ưu tiên đầu tiên mà người đó được xác định tại điều 12 luật này (trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản này).

Như vậy, đối với người lao động đồng thời thuộc nhóm đóng BHYT thứ 1 và nhóm thứ 3 thì phải tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp.

18 địa phương thuộc danh sách xã đảo, xã an toàn khu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, gồm: An Phú Đông, Phú Thọ Hòa, Thới An, Thạnh An, An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Cần Giờ, Hiệp Phước, Hưng Long, Nhà Bè, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Côn Đảo.





