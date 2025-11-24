HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bệnh viện thanh toán trực tiếp quyền lợi cho người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Người bệnh không phải mang chứng từ đến cơ quan BHXH để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở như trước đây

Theo quy định của Luật BHYT, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi được hưởng kể từ thời điểm đáp ứng đủ điều kiện.

Trước đây, để được hưởng số tiền KCB vượt mốc 6 tháng lương cơ sở, người bệnh phải mang chứng từ đến cơ quan BHXH (nơi cấp thẻ BHYT) để thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận không phải cùng chi trả trong năm đó.

Bệnh viên thanh toán trực tiếp quyền lợi cho người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục - Ảnh 1.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 175

Tuy nhiên, hiện nay, người KCB BHYT không còn phải thực hiện thủ tục thanh toán trực tiếp mà cơ quan BHXH, cơ sở KCB phải bảo đảm quyền lợi và thanh toán cho người bệnh theo quy định.

Cụ thể, theo Bộ Y tế, cơ quan BHXH có trách nhiệm tổng hợp, cập nhật thường xuyên thông tin số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm tài chính của người bệnh, thời điểm người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và thông báo trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của BHXH Việt Nam.

Cơ sở KCB căn cứ số tiền cùng chi trả lũy kế và thời điểm người bệnh tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên để xác định thời điểm người bệnh đủ điều kiện để được hưởng miễn cùng chi trả trong lần KCB của người bệnh.

Tại công văn gửi BHXH Việt Nam vừa qua, Bộ Y tế nhấn mạnh cơ sở KCB và cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về xác định chi phí thuộc phạm vi, quyền lợi BHYT và chi phí cùng chi trả của người bệnh, gửi dữ liệu thanh toán, công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH theo quy định. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, cơ sở KCB và cơ quan BHXH cần tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin bảo đảm để người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Trường hợp cơ sở KCB xác định chi phí thuộc phạm vi, quyền lợi BHYT và chi phí cùng chi trả của người bệnh hoặc gửi dữ liệu thanh toán không đúng quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT thì cơ sở KCB phải chịu trách nhiệm. Trường hợp cơ quan BHXH không công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định để làm cơ sở tra cứu thì cơ quan BHXH phải chịu trách nhiệm.

khám chữa bệnh BHXH BHYT bhyt 5 năm liên tục Mức hưởng BHYT
