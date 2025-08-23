HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long"

Thùy Trang

(NLĐO) - Sản phẩm mới của Hòa Minzy khiến ai nghe cũng bật khóc, Hòa Minzy cúi rạp người tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Nỗi đau giữa hòa bình” của Hòa Minzy: Khúc ca Cách mạng lay động triệu trái tim!

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long"- Ảnh 1.

Hòa Minzy ra mắt "Nỗi đau giữa hòa bình" đầy xúc động

Ra mắt "Nỗi đau giữa hòa bình" (OST phim điện ảnh "Mưa đỏ") đúng dịp trọng đại của đất nước, Hòa Minzy lần nữa khẳng định tầm vóc "chiến binh khủng long" trên đường đua nhạc Việt. Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung) là ca khúc chủ đề Cách mạng, ca ngợi sự hi sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hi sinh nơi chiến trường, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Sự kiện ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" tại TP HCM có sự góp mặt của cả dàn sao như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ Huy Tuấn, Tiến Luật, Đức Phúc, Erik, Trang Pháp, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu, Trương Quỳnh Anh, Quốc Thiên, Puka, hoa hậu Tiểu Vy, Linh Ngọc Đàm, MisThy, Ngô Kiến Huy, Masew, Captain Boy, MONO, Duy Khánh, Hoàng Yến Chibi... và dàn diễn viên phim "Mưa đỏ".

Hầu hết, các khách mời đều phải bật khó trước sản phẩm của Hòa Minzy. MisThy, Trang Pháp và Tiến Luật vừa khóc vừa nhận xét về MV. Tiến Luật cho biết, vì anh đã xem phim "Mưa đỏ" từ trước, nên khi nhạc vừa lên là đã muốn khóc. Trang Pháp và MisThy khóc đến đỏ mắt, bồi hồi trước những thước phim lịch sử, hào hùng.

Câu chuyện được kể qua "Nỗi đau giữa hòa bình" thực sự chạm đến phần sâu nhất trong trái tim mỗi người xem. Nhưng điều khiến cả showbiz không cầm được nước mắt là nỗi đau mà Hòa Minzy đang phải đối mặt. Ông nội của Hòa Minzy vừa qua đời nhưng vì sự kiện đã chuẩn bị nên cô phải nén nỗi đau để hoàn thành công việc. Tuy nhiên tại sự kiện, Hòa Minzy không giấu nổi nỗi đau, luôn thẫn thờ.

MV "Nỗi đau giữa hòa bình" - Hồi ức chiến tranh 81 ngày đêm qua góc nhìn đầy xúc động của Hòa Minzy!

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long"- Ảnh 2.

Hòa Minzy khẳng định "vị thế khủng long" ở đường đua showbiz Việt

MV "Nỗi đau giữa hòa bình" được Hòa Minzy đầu tư như phim điện ảnh, do Nhu Đặng - đạo diễn đứng sau thành công của MV "Bắc Bling" đảm nhận. Hòa Minzy xây dựng câu chuyện nơi hậu phương của Đội trưởng Tạ. Cô hóa thân vào vai người vợ, người con hiền dịu, tận tảo. Sống trong tình yêu chia cắt khi chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị. Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa Đỏ) và NSND Như Quỳnh vào MV của mình.

Nữ ca sĩ cho biết, MV được thực hiện gấp rút, ê-kip phải làm việc với tần suất cao, bản thân Hòa Minzy trực tiếp tham gia trong nhiều vai trò.

Bên cạnh phần công chiếu MV và chia sẻ quá trình sản xuất, Hòa Minzy còn mời đến Mẹ Việt Nam anh hùng - ở thời bình, kể lại câu chuyện của người vợ, người mẹ đã mất chồng, mất con vì nhiệm vụ cao cả cho Tổ quốc.

Hòa Minzy mang đến 3 bức tranh được làm bằng gạo, tái hiện hình ảnh người chồng, người con và bức ảnh cưới khiến Mẹ Việt Nam anh hùng không khỏi xúc động.

Hòa Minzy thắng đậm

Hòa Minzy thắng đậm

(NLĐO) - Ca khúc "Bắc Bling" của Hòa Minzy cán mốc 200 triệu view, trở thành sản phẩm đạt lượt người xem "khủng" nhanh nhất lịch sử Vpop.

"Phù thủy" Masew bắt tay "công chúa" Hòa Minzy, Tuấn Cry

(NLĐO)- Masew đưa chất liệu dân gian đậm đặc trong album Xưa, đánh dấu sự trở lại rực rỡ của "phù thủy phối nhạc".

JSOL hóa chú rể, tỏ tình ngọt ngào với fan

(NLĐO)- Anh trai say hi mùa 1 - JSOL tinh tế giới thiệu đàn em Sơn.K - Anh trai say hi mùa 2 chào sân.

Hòa Minzy Nỗi đau giữa hòa bình MV mới của Hòa Minzy
