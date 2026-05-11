Đuổi chém hàng xóm sau khi bị công an nhắc nhở

Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Xuyên (43 tuổi, trú tại ấp Tam An 2, xã An Phước) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Văn Xuyên tại hiện trường

Trước đó, trưa 8-5, Xuyên tổ chức ăn nhậu và mở loa hát Karaoke với âm lượng lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người xung quanh.

Sự việc được hàng xóm phản ánh, cán bộ Công an xã An Phước đã trực tiếp xuống nhắc nhở Xuyên.

Bực tức vì bị nhắc nhở, Xuyên cho rằng anh Phan Văn Hậu (46 tuổi, là hàng xóm đối diện) đã gọi điện báo công an nên đi sang nhà anh Hậu chửi bới.

Chưa dừng lại, Xuyên quay về nhà lấy 2 con dao chặt dừa rồi cầm sang nhà anh Hậu đuổi chém.

May mắn, anh Hậu né tránh được nên không bị thương tích. Sau khi được vợ can ngăn, Xuyên quay về nhà. Sau đó, anh Hậu đã đến công an trình báo toàn bộ vụ việc trên.