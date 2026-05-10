Bắt nhóm khách tấn công chủ và nhân viên quán karaoke H.G ở Đồng Nai

Ngày 10-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 2002, quê tỉnh Tây Ninh); Đoàn Trung Quốc (SN 2000, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Bắt 3 đối tượng tấn công chủ quán Karaoke và nhân viên

Trước đó, ngày 3-5, nhóm của Nam tới quán Karaoke H.G (khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành) hát. Khi thanh toán tiền, nhóm Nam không đồng ý dẫn tới 2 bên mâu thuẫn.

Các đối tượng trên đã dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công làm anh H.H.T (chủ quán Karaoke ) và anh L.A.T. (nhân viên) bị thương tích. Trong đó, anh H.H.T. bị thương tích nặng vùng đầu phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an phường Chơn Thành khám nghiệm hiện trường, truy xét các đối tượng liên quan.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Đoàn Trung Quốc và Nguyễn Quốc Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bình Hòa, TPHCM.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.