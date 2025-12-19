Loa hát karaoke di động ế ẩm

Theo Nghị định 282/2025, từ ngày 15-12, hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác có thể bị phạt tiền 1-2 triệu đồng, kèm theo biện pháp tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt thời điểm ngày hay đêm.

Quy định này nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, nhất là tại các khu dân cư đông đúc, nơi tình trạng hát karaoke bằng loa di động gây ồn ào kéo dài. Tuy nhiên, quy định này cũng khiến không ít người tiêu dùng và tiểu thương kinh doanh loa karaoke di động - thường gọi là "loa kẹo kéo" - tỏ ra lo lắng.

Anh Đỗ Minh Mẫn - ngụ phường Bình Trưng, TP HCM - cho biết có ý định mua "loa kẹo kéo" để sử dụng trong dịp Tết sắp tới. Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về việc xử phạt tiếng ồn với mức tiền lên đến vài triệu đồng, anh quyết định tạm gác kế hoạch. "Hát karaoke thì khó tránh khỏi gây ồn. Nếu bị phạt thì mất vui ngày Tết nên tôi không mua loa nữa" - anh dứt khoát.

Tại chợ điện tử Nhật Tảo (TP HCM), nhiều cửa hàng bán loa di động lo ngại sức mua mặt hàng này sẽ tiếp tục giảm. Bà Hường, một tiểu thương kinh doanh loa karaoke tại đây, cho biết cách nay vài năm, thành phố từng tăng cường kiểm tra và xử lý các thiết bị phát âm thanh công suất lớn, khiến sức mua "loa kẹo kéo" sụt giảm mạnh. Nhiều cửa hàng khi đó buộc phải thu hẹp hoặc ngừng kinh doanh mặt hàng này.

Loa karaoke ở chợ Nhật Tảo chỉ còn lác đác vài người kinh doanh.

"Sau đó, việc kiểm tra có phần lắng xuống nên một số cửa hàng nhập loa bán trở lại nhưng sức mua vẫn không khả quan. Gần đây nghe thông tin siết xử phạt tiếng ồn theo quy định mới, thị trường này gần như đứng yên" - bà Hường nêu thực trạng. Theo bà, dù đang vào cao điểm cận Tết, lượng khách hỏi mua chỉ lác đác, chủ yếu là người ở các địa phương khác, song số đơn hàng không nhiều.

Anh Phú, một tiểu thương tại chợ Nhật Tảo, cho rằng "loa kẹo kéo" đã qua thời kỳ "hoàng kim" cách đây 5-7 năm. Hiện nay, sức mua chỉ ở mức cầm chừng. "Cận Tết nên cửa hàng trưng bày loa nhiều hơn để hy vọng có khách mua về hát nhưng thực tế, lượng hàng tiêu thụ vẫn thấp" - anh cho biết.

Ngay cả các hệ thống bán lẻ hiện đại cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Nhân viên phụ trách ngành hàng loa di động tại một siêu thị điện máy ở TP HCM xác nhận mặt hàng này bán rất chậm, mỗi tháng chỉ tiêu thụ được vài sản phẩm. Do sức mua yếu, các mẫu loa karaoke di động thường xuyên được khuyến mãi mạnh, giảm giá 1-5 triệu đồng để kích cầu.



