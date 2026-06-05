Mỗi nghi lễ chào cờ không chỉ là khoảnh khắc trang nghiêm mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức chủ quyền và niềm tự hào dân tộc
Phóng sự ảnh "Dưới lá cờ thiêng" ghi lại những lễ chào cờ đầy xúc động do chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động tổ chức và phối hợp tổ chức tại các điểm cực của Tổ quốc, các vùng biên giới, hải đảo và địa bàn có ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia.
Từ Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu cực Bắc, Mũi Cà Mau nơi cuối trời Nam, ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, đến Trường Sa, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ hay những "Đường cờ Tổ quốc" trải dài khắp mọi miền đất nước… mỗi nghi lễ chào cờ không chỉ là khoảnh khắc trang nghiêm mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức chủ quyền và niềm tự hào dân tộc.
Qua hành trình ấy, màu cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng kết nối đất liền với biển đảo, kết nối quá khứ với hiện tại và hun đúc thêm tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.
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