Phóng sự ảnh "Dưới lá cờ thiêng" ghi lại những lễ chào cờ đầy xúc động do chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động tổ chức và phối hợp tổ chức tại các điểm cực của Tổ quốc, các vùng biên giới, hải đảo và địa bàn có ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia.

Từ Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu cực Bắc, Mũi Cà Mau nơi cuối trời Nam, ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, đến Trường Sa, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ hay những "Đường cờ Tổ quốc" trải dài khắp mọi miền đất nước… mỗi nghi lễ chào cờ không chỉ là khoảnh khắc trang nghiêm mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức chủ quyền và niềm tự hào dân tộc.

Qua hành trình ấy, màu cờ đỏ sao vàng đã trở thành biểu tượng kết nối đất liền với biển đảo, kết nối quá khứ với hiện tại và hun đúc thêm tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao tặng cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cho ngư dân đảo Thổ Chu

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao bảng tượng trưng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho Đại tá Nguyễn Công Anh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7, ngày 23-5-2022. Ảnh: THANH LONG

Chào cờ tại đặc khu Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng, ngày 16-9-2020

Ngày 23-1-2026, nhân Lễ Giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, trên trục đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, Báo Người Lao Động phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”

Lễ chào cờ được tổ chức sáng 15-3-2023, tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (xã Bờ Y, tỉnh Kon Tum). Tại đây, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” cũng đã trao tặng 15.000 lá cờ Tổ quốc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) để thực hiện các công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Ngày 19-3-2023, đoàn công tác Báo Người Lao Động và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đặc khu Cồn Cỏ; đồng thời tặng cờ Tổ quốc, túi y tế, áo phao cứu sinh cho nhiều hộ dân sinh sống tại đây

Ngày 16-10-2019, Báo Người Lao Động tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình đã trao tặng lá cờ có kích thước 54m2 tượng trưng 54 dân tộc anh em để treo trên Cột cờ Lũng Cú

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam (phải, hiện là Trung tướng), trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 28-5-2022

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, từ ngày 23 đến 29-5-2025, Quân chủng Hải quân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đoàn thăm các đảo và nhà giàn ở quần đảo Trường Sa. Trong chuyến công tác, Báo Người Lao Động đã tặng các chiến sĩ và người dân tại các điểm đảo Trường Sa 1.400 lá cờ Tổ quốc và gần 40 suất học bổng, ba lô, tập vở trị giá 50 triệu đồng tặng các cháu học sinh tiểu học trên các điểm đảo

Công trình “Đường cờ Tổ quốc” dài 25 km với 1.700 trụ cờ trên tuyến đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh (Cà Mau). Đây là tuyến đường cờ dài nhất của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” được xác lập kỷ lục Việt Nam

Sáng 1-1-2023, UBND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) cùng Báo Người Lao Động tổ chức chào cờ đầu năm mới 2023 tại Mũi Điện - điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam và trao tặng 10.000 lá cờ cho ngư dân và Đoàn Thanh niên

Báo Người Lao Động tổ chức lễ chào cờ tại điểm cực Nam của Tổ quốc (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) và trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, túi thuốc, dụng cụ sơ cứu cho ngư dân tỉnh Cà Mau, vào ngày 2-6-2019

Chào cờ tại Cột mốc Km0 - đường Hồ Chí Minh (tỉnh Cao Bằng) - nơi đánh dấu điểm bắt đầu của đường Hồ Chí Minh huyền thoại, gắn liền với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, ngày 26-4-2026

Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN