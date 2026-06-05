Vẹn nguyên cảm xúc ngày đầu

Những ngày tháng 6, tại cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa, giữa hàng trăm con tàu nối đuôi nhau ra cửa biển, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm như tiếp thêm niềm tin cho những người đàn ông quanh năm đối mặt sóng gió.

Hơn cả một chuyến vươn khơi

Với nhiều ngư dân duyên hải Nam Trung Bộ, Chương trình "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nay là một trong bốn hợp phần của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động, không chỉ là hoạt động trao tặng cờ đơn thuần. Đó còn là nguồn động viên lớn lao, là sự sẻ chia chân thành từ đất liền dành cho những "cột mốc sống" giữa biển khơi.

Trong ký ức của ngư dân Trần Khắc Thạch, chủ tàu KH-99766TS ở Khánh Hòa, chuyến biển tháng 5-2019 đến nay vẫn là kỷ niệm không thể nào quên. Đó là chuyến tàu đặc biệt khi ông nhận lời chở 2 phóng viên Báo Người Lao Động rong ruổi suốt nhiều ngày trên ngư trường Trường Sa để tác nghiệp.

Ngồi trên cabin nhìn ra biển chiều loang ánh nắng, ông Thạch chậm rãi kể rằng cả đời đi biển của mình, ông từng gặp nhiều đoàn công tác, nhưng hiếm có nhà báo nào chấp nhận theo tàu cá vượt sóng dài ngày như vậy. "Hồi đó tụi tôi cũng lo lắm. Đi biển đâu phải chuyện đơn giản, nhất là vùng biển Trường Sa thời tiết thất thường, sóng lớn liên tục. Nhưng mấy anh phóng viên vẫn quyết đi cho bằng được. Họ nói muốn tận mắt chứng kiến đời sống ngư dân để viết đúng sự thật" - ông Thạch nhớ lại.

Chuyến đi kéo dài nhiều ngày đêm giữa biển khơi. Con tàu liên tục lắc mạnh vì sóng lớn, nhiều thời điểm gió giật khiến việc di chuyển trên boong trở nên khó khăn. Những người lần đầu đi biển dài ngày say sóng đến tái mặt, nôn thốc nôn tháo, người lả đi vì không ăn uống được gì. Nhưng họ vẫn ôm máy ảnh, máy quay len lỏi giữa đám ngư dân để ghi lại từng khoảnh khắc kéo lưới, thả câu.

Các ngư dân Nam Trung Bộ phấn khởi vươn khơi cùng Chương trình “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” ở ngày đầu phát động. Ảnh: KỲ NAM

Ông Thạch kể có đêm biển động mạnh, tàu nghiêng liên tục, anh em ngư dân phải thay nhau thức trắng canh máy. Thấy các phóng viên mệt lả nhưng vẫn cố bám nghề, ông và bạn tàu thương vô cùng. "Tụi tôi coi họ như người nhà. Có con cá ngon hay tô mì nóng giữa đêm cũng để dành cho mấy anh phóng viên. Họ cực chẳng khác gì ngư dân thật sự" - ông Thạch xúc động.

Chính từ chuyến đi ấy, loạt bài viết về hành trình bám biển của ngư dân ra đời, mở đầu cho Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", sau này phát triển thành Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với 4 hợp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp cả nước.

Điều khiến ông Thạch tự hào nhất là hình ảnh nhóm ngư dân trên tàu của mình được chọn làm biểu trưng cho chương trình. Trong bức ảnh ấy, những ngư dân rám nắng đang đứng nghiêm trang chào cờ giữa biển khơi mênh mông. "Đó là niềm tự hào lớn nhất đời đi biển của tôi. Không ngờ hình ảnh của anh em ngư dân tụi tôi lại được nhiều người biết đến như vậy. Mỗi lần nhìn lại tôi vẫn thấy xúc động" - ông Thạch cười hiền.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Nhiều năm trôi qua, mỗi lần gặp lại các phóng viên năm xưa, người ngư dân ấy vẫn giữ nguyên tình cảm chân thành. Ông nói điều quý nhất không phải là xuất hiện trên báo, mà là cảm giác được thấu hiểu. "Ngư dân tụi tôi sống ngoài biển quanh năm, nhiều khi thấy mình cô độc giữa sóng gió. Nhưng khi có những nhà báo dám ra tận nơi, ăn ngủ cùng mình, nghe mình kể chuyện thì thấy ấm lòng lắm. Họ hiểu nỗi cực nhọc của ngư dân nên những bài viết cũng đầy tình cảm" - ông bộc bạch.

Còn nhớ đầu năm 2023, tại Mũi Điện (khi đó còn là tỉnh Phú Yên), hàng ngàn người đã xúc động trong lễ chào cờ đầu năm do Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức. Dưới cơn mưa lạnh và gió rít từng hồi, nhiều ngư dân vẫn đứng nghiêm trang hát Quốc ca khi lá cờ Tổ quốc tung bay nơi cực Đông của đất liền Việt Nam.

Ngư dân Lê Văn Tiệm khi ấy đã bật khóc khi nhận lá cờ mới để mang theo trong chuyến biển đầu năm. Ông nói hàng chục năm lênh đênh trên biển, chưa bao giờ cảm xúc dâng trào như hôm đó. "Mỗi lần thấy cờ đỏ sao vàng giữa biển khơi là một lần thấy tự tin hơn. Nhưng được chào cờ ngay ngày đầu năm mới rồi nhận lá cờ mang ra biển thì thiêng liêng lắm" - ông Tiệm chia sẻ.

Năm 2023, tại Mũi Điện (khi đó còn là tỉnh Phú Yên), hàng ngàn người đã xúc động trong lễ chào cờ đầu năm do Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức. Ảnh: KỲ NAM

Theo nhiều ngư dân, điều làm nên ý nghĩa đặc biệt của chương trình chính là sự đồng hành bền bỉ của Báo Người Lao Động suốt nhiều năm qua. Không chỉ trao cờ, những người làm báo còn trực tiếp xuống tàu, đến cảng cá, lắng nghe đời sống ngư dân để phản ánh chân thực nhất hơi thở của biển.

Ông Nguyễn Sau, một chủ tàu ở Khánh Hòa, cho biết mỗi chuyến biển ông luôn mang theo 2 lá cờ đỏ sao vàng treo ở mũi và đuôi tàu. "Lá cờ là biểu tượng thiêng liêng nhất. Giữa biển lớn mà nhìn thấy cờ đỏ sao vàng là biết tàu mình, người mình. Nó cho cảm giác yên tâm, gần gũi như có đất liền ở bên cạnh" - ông Sau nói.

Chiều muộn ở cảng cá, ông Thạch đứng trên boong nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trước mũi tàu rồi chậm rãi nói: "Ngư dân tụi tôi chỉ mong mỗi chuyến biển bình an. Nhưng điều làm chúng tôi ấm lòng nhất là biết trong đất liền vẫn luôn có những người quan tâm, sẻ chia. Những lá cờ ấy mang theo tình cảm của đồng bào, của những người làm báo dành cho ngư dân chúng tôi".

Giữa mênh mông biển trời, những lá cờ đỏ vẫn tiếp tục theo chân ngư dân vươn khơi. Và trong mỗi chuyến hải trình ấy, không chỉ có khát vọng mưu sinh mà còn có niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc, được vun đắp từ những nghĩa tình bền bỉ của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Giây phút không quên Ngày 1-6-2019, tại lễ khai mạc Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương (tỉnh Bạc Liêu nay là Cà Mau), Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát động Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" - tiền thân của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Hôm ấy, giữa hàng ngàn người đại diện cho nhiều ngành nghề khác nhau đến tham dự sự kiện quan trọng này, 20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau) khoác lên mình chiếc áo thun in hình cờ đỏ sao vàng đã khiến cho một góc quảng trường trở nên nổi bật. Khi họ bước lên sân khấu để nhận từng lá cờ Tổ quốc do đại diện lãnh đạo Chính phủ và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao tặng, phía dưới quảng trường lặng đi vì xúc động. Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc còn thơm mùi vải mới, nhiều ngư dân xúc động cho biết đã trải qua hàng chục năm gắn bó với nghề đi biển thì đây là lần đầu tiên họ được bước lên một sân khấu lớn để nhận món quà thiêng liêng do chương trình trao tặng. Họ xem đó như báu vật bên mình để tiếp tục vươn khơi, bám biển trong những chuyến ra khơi sau đó. "Ngày đó, khi nghe gọi tên lên sân khấu để nhận cờ Tổ quốc và các loại ngư cụ đánh bắt hải sản, chúng tôi ai cũng run hết. Đến khi ôm vào người từng lá cờ Tổ quốc, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Bảy năm qua, trong mỗi chuyến vươn khơi, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn xuất hiện trang trọng trước mũi con tàu của chúng tôi" - ông Nguyễn Văn Tâm, một ngư dân ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, nhớ lại. Và cũng từ ngày 1-6 đáng nhớ đó, hàng triệu lá cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động đã đến khắp các vùng, miền trên dải đất hình chữ S, góp phần lan tỏa lòng yêu nước, tự hào dân tộc.



