Thời sự

Cận cảnh cá thu khổng lồ câu được tại bán đảo Sơn Trà

B.Vân

(NLĐO) - Con cá thu nặng 63 kg được một cần thủ ở Đà Nẵng chinh phục sau hơn 1 giờ giằng co, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ

Ngày 3-2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cần thủ ở Đà Nẵng câu được con cá thu nặng tới 63 kg, dài 1,7m - được cho là "kỷ lục" trong giới câu cá biển. 

Hình ảnh người đàn ông cùng bạn câu khẩn trương vượt hơn 300 m đường dốc, đưa con cá khổng lồ về nhà đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và chia sẻ.

Clip khoảnh khắc cá thu mắc câu

Chiêm ngưỡng cá thu khủng 63kg câu được ở Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hải và "chiến lợi phẩm" ở bán đảo Sơn Trà

Người câu được con cá trên là ông Lê Văn Hải (SN 1983, trú TP Đà Nẵng). Ông Hải cho biết con cá thu này được câu vào chiều 1-2 tại khu vực ghềnh đá bán đảo Sơn Trà, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chiêm ngưỡng cá thu khủng 63kg câu được ở Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Ông Hải và bạn khiêng cá thu về

Ông Hải cho hay thời điểm đó, ông sử dụng cần câu máy với bộ đồ câu hạng nặng. Khi cá cắn mồi, nó bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao ra xa, kéo dây câu hàng trăm mét. 

"Lúc đó tôi chỉ kịp hét lên là "dính cá lớn", cảm giác rất phấn khích và lập tức bước vào cuộc giằng co" - ông Hải nhớ lại.

Chiêm ngưỡng cá thu khủng 63kg câu được ở Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà - Ảnh 3.

Cá thu nặng hơn 63 kg, dài 1,7m

Cuộc "đấu sức" giữa người câu và con cá kéo dài hơn 1 giờ. Sau khi kéo được cá vào gần bờ, ông Hải khéo léo đưa nó vào khu vực ghềnh đá thuận lợi, dùng dây thừng lớn buộc chặt vào thân cây. Sau đó, ông cùng bạn câu mang "chiến lợi phẩm" vượt hơn 300 m đường núi để đưa lên bờ.

Sau khi đưa con cá về nhà, ông Hải đã chia thành nhiều phần để biếu bạn câu, người thân và sử dụng trong gia đình.

Trước đó, ông Hải từng câu được nhiều loài cá lớn nặng khoảng 80 kg hay cá mè nước ngọt nặng 16 kg. Con cá thu nặng 63 kg lần này được ông xem là một trong những "kỷ lục đáng nhớ nhất" trong hành trình theo đuổi đam mê câu cá của mình.

