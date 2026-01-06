HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng không thắng lớn trên cả 3 chỉ tiêu

Dương Ngọc

(NLĐO) - Với 11.404 lượt cất hạ cánh, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường dịp Tết Dương lịch đạt 1,33 triệu khách và 16,36 ngàn tấn hàng hóa.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 31-12-2025 đến ngày 4-1-2026), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,33 triệu khách và 16,36 ngàn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 22,16% về hành khách và tăng 6,04% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Hàng không Việt Nam đạt tăng trưởng ấn tượng trong dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Lượng khách qua sân bay Nội Bài giai đoạn Tết Dương lịch năm 2026 tăng kỷ lục hơn 30% so với cùng kỳ. Ảnh: Phan Công

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 522,08 ngàn khách và 2,6 ngàn tấn hàng hóa (tăng 22,9% về hành khách và giảm 21,38% về hàng hóa); vận chuyển quốc tế đạt 804,7 ngàn khách và 13,76 ngàn tấn hàng hóa (tăng 21,69% về hành khách và tăng 13,52% về hàng hóa).

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 11.404 lượt cất hạ cánh (CHC), 1,85 triệu khách và 18,96 ngàn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 19,83% về số lượt CHC, tăng 22,37% về hành khách và tăng 1,2% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nội địa đạt 6.632 lượt CHC, 1,04 triệu khách và 5,2 ngàn tấn hàng hóa (tăng 22,11% về số lượt CHC, tăng 22,9% về hành khách và giảm -21,38% về hàng hóa); quốc tế đạt 4.772 lượt CHC, 804,7 ngàn khách và 13,76 ngàn tấn hàng hóa (tăng 16,79% về số lượt CHC, tăng 21,69% về hành khách và tăng 13,52% về hàng hóa).

Tổng sản lượng khai thác tại 3 sân bay quốc tế trọng điểm: Tân Sơn Nhất đạt 3.860 lượt CHC, 664,61 ngàn khách và 6,36 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 15,6% về số lượt CHC, tăng 20,97% về hành khách và giảm 14,45% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước. Tại Nội Bài đạt 3.226 lượt CHC, 521,73 ngàn khách và 11,38 ngàn tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 25,92% về số lượt CHC, tăng 30,48% về hành khách và tăng 15,9% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước. Tại Đà Nẵng đạt 1.466 lượt CHC, 251,24 ngàn khách và 409,3 tấn hàng hóa thông qua cảng, tương ứng tăng 28,71% về số lượt CHC, tăng 33,1% về hành khách và giảm 24,29% về hàng hóa thông qua cảng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng sản lượng vận chuyển các hãng hàng không Việt Nam dịp Tết Dương lịch đạt 831,38 ngàn khách và 4,82 ngàn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 22,13% về hành khách và giảm 14,14% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, nội địa đạt 522,08 ngàn khách và 2,6 ngàn tấn hàng hóa (tăng 22,9% về hành khách và giảm 21,38% về hàng hóa); quốc tế đạt 309,3 ngàn khách và 2,22 ngàn tấn hàng hóa (tăng 20,85% về hành khách và giảm -3,78% về hàng hóa).

Đánh giá chung về công tác vận tải hàng không, công tác phục vụ hành khách, công tác an toàn an ninh hàng không trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Cục trưởng Uông Việt Dũng cho biết, các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

Các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không sân bay được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác; vấn đề phục vụ hành khách các chuyến bay chậm, gián đoạn, hủy chuyến được thực hiện theo đúng quy định.

Về tổng thể, hoạt động vận tải hàng không trong giai đoạn này đã đạt mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 chỉ tiêu chính (số chuyến bay khai thác, sản lượng vận chuyển hành khách và sản lượng vận chuyển hàng hoá), cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

    Thông báo