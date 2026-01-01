HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hàng không tấp nập đón máy bay, đón khách đầu năm 2026

Dương Ngọc

(NLĐO)- Vietnam Airlines đồng loạt đón hành khách đầu năm 2026 trên toàn mạng bay nội địa, Vietjet đón nhiều máy bay mới phục vụ cao điểm Tết 2026.

Ngày 1-1-2026, Vietnam Airlines cho biết đã phối hợp với các tỉnh thành trên cả nước tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026.

Hàng không Việt Nam chuẩn bị cho cao điểm Tết 2026 với nhiều chuyến bay mới - Ảnh 1.

Vietnam Airlines tặng quà cho những hành khách đầu tiên xông đất Nghệ An

Các hoạt động đón hành khách được triển khai đồng loạt tại nhiều sân bay từ Bắc vào Nam, bao gồm các sân bay: Điện Biên, Vinh, Phú Bài, Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát, Tân Sơn Nhất và Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, Vietnam Airlines phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động đón tiếp được chuẩn bị đồng bộ và trang trọng tại khu vực ga đến. Hành khách được chào mừng bằng hoa và quà lưu niệm. Tổ bay, tiếp viên và hành khách cùng lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Không khí rộn ràng, ấm áp tại các sân bay đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Tại TPHCM, Vietnam Airlines đón hành khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, các hoạt động đón khách được tổ chức gắn với chương trình chào năm mới của địa phương, tiêu biểu là tại Đà Nẵng, nơi Vietnam Airlines đồng hành cùng Lễ hội chào năm mới Đà Nẵng 2026, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút khách du lịch ngay từ ngày đầu năm.

Hàng không tấp nập đón máy bay, đón khách đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc của Sun PhuQuoc Airways Nguyễn Mạnh Quân tặng quà các vị khách quốc tế đầu tiên của đặc khu Phú Quốc đến từ Hàn Quốc

Hàng không tấp nập đón máy bay, đón khách đầu năm 2026 - Ảnh 2.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc

Còn tại An Giang, rạng sáng 1-1-2026, những du khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đã "xông đất" năm mới tại Phú Quốc, mở đầu cho mùa du lịch đầy triển vọng. Chuyến bay 7C2355 từ Busan hạ cánh tại sân bay quốc tế Phú Quốc, hành khách được đón tiếp nồng nhiệt và tặng voucher trải nghiệm tại thị trấn Hoàng Hôn.

Cũng trong ngày 1-1, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được chuyển giao cho Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group vận hành.

Phú Quốc đặt mục tiêu năm 2026 đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2 triệu khách quốc tế. Năm 2025, đảo ngọc đã đón hơn 8,14 triệu lượt khách, doanh thu gần 44.000 tỉ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay, gần 50% là quốc tế.

Còn Vietjet, liên tục trong các ngày 30, 31-12-2025 và 1-1-2026, đón 3 máy bay mới A321neo gia nhập đội máy bay, phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026.

Cùng với 4 máy bay thuê ướt đã gia nhập đội bay Vietjet trước Tết, các máy bay mang số hiệu VN-A553, VN-A554, VN-A575 nằm trong số 22 máy bay mới được hãng hàng không bổ sung chỉ trong chưa đầy 1 tháng, đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet để ngay lập tức đưa vào khai thác.

Hàng không Việt Nam chuẩn bị cho cao điểm Tết 2026 với nhiều chuyến bay mới - Ảnh 3.

Vietjet đón nhiều máy bay mới phục vụ cao điểm Tết

Trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, địa phương có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Vietjet cho biết đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm giữa Hà Nội và TPHCM với Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…

Sun PhuQuoc Airways cũng thông tin sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Phú Quốc lên 4 chuyến/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026, so với mức 3 chuyến/ngày hiện tại.

Tin liên quan

Năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký thêm 17 máy bay

Năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp nhận đăng ký thêm 17 máy bay

(NLĐO) - Năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không ước đạt khoảng 83,5 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hoá.

28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn phải dừng bay vì thiếu động cơ

(NLĐO)- Đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam hiện đạt 262 chiếc, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó đăng ký mới 17 máy bay, xoá đăng ký 4 chiếc.

Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 tại Việt Nam đã hoàn thành cập nhật phần mềm sau cảnh báo khẩn

(NLĐO)- Toàn bộ máy bay Airbus A320, A321 của Vietnam Airlines và Vietjet đã hoàn thành cập nhật phần mềm, đảm bảo hoạt động khai thác bình thường.

sân bay hàng không Vietnam Airlines khách du lịch VietJet khách quốc tế Cảng hàng không du khách quốc tế Sun PhuQuoc Airways
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo