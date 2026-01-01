Hàng không tấp nập đón máy bay, đón khách đầu năm 2026

Ngày 1-1-2026, Vietnam Airlines cho biết đã phối hợp với các tỉnh thành trên cả nước tổ chức chương trình chào đón những hành khách đầu tiên của năm 2026.

Vietnam Airlines tặng quà cho những hành khách đầu tiên xông đất Nghệ An

Các hoạt động đón hành khách được triển khai đồng loạt tại nhiều sân bay từ Bắc vào Nam, bao gồm các sân bay: Điện Biên, Vinh, Phú Bài, Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát, Tân Sơn Nhất và Côn Đảo.

Trong khuôn khổ chương trình, Vietnam Airlines phối hợp với các địa phương tổ chức chuỗi hoạt động đón tiếp được chuẩn bị đồng bộ và trang trọng tại khu vực ga đến. Hành khách được chào mừng bằng hoa và quà lưu niệm. Tổ bay, tiếp viên và hành khách cùng lưu lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Không khí rộn ràng, ấm áp tại các sân bay đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Tại TPHCM, Vietnam Airlines đón hành khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, tại khu vực miền Trung, các hoạt động đón khách được tổ chức gắn với chương trình chào năm mới của địa phương, tiêu biểu là tại Đà Nẵng, nơi Vietnam Airlines đồng hành cùng Lễ hội chào năm mới Đà Nẵng 2026, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thu hút khách du lịch ngay từ ngày đầu năm.

Tổng Giám đốc của Sun PhuQuoc Airways Nguyễn Mạnh Quân tặng quà các vị khách quốc tế đầu tiên của đặc khu Phú Quốc đến từ Hàn Quốc

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc “xông đất” đầu năm mới 2026 đặc khu Phú Quốc

Còn tại An Giang, rạng sáng 1-1-2026, những du khách quốc tế đầu tiên từ Hàn Quốc đã "xông đất" năm mới tại Phú Quốc, mở đầu cho mùa du lịch đầy triển vọng. Chuyến bay 7C2355 từ Busan hạ cánh tại sân bay quốc tế Phú Quốc, hành khách được đón tiếp nồng nhiệt và tặng voucher trải nghiệm tại thị trấn Hoàng Hôn.

Cũng trong ngày 1-1, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được chuyển giao cho Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group vận hành.

Phú Quốc đặt mục tiêu năm 2026 đón 8,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2 triệu khách quốc tế. Năm 2025, đảo ngọc đã đón hơn 8,14 triệu lượt khách, doanh thu gần 44.000 tỉ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 chuyến bay, gần 50% là quốc tế.

Còn Vietjet, liên tục trong các ngày 30, 31-12-2025 và 1-1-2026, đón 3 máy bay mới A321neo gia nhập đội máy bay, phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm Tết 2026.

Cùng với 4 máy bay thuê ướt đã gia nhập đội bay Vietjet trước Tết, các máy bay mang số hiệu VN-A553, VN-A554, VN-A575 nằm trong số 22 máy bay mới được hãng hàng không bổ sung chỉ trong chưa đầy 1 tháng, đợt tăng cường đội máy bay lớn nhất từ trước đến nay của Vietjet để ngay lập tức đưa vào khai thác.

Vietjet đón nhiều máy bay mới phục vụ cao điểm Tết

Trong đợt cao điểm Tết Dương lịch 2026, từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, địa phương có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Vietjet cho biết đã tăng thêm 380 chuyến bay, tương đương khoảng 78.000 chỗ, trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm giữa Hà Nội và TPHCM với Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…

Sun PhuQuoc Airways cũng thông tin sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Phú Quốc lên 4 chuyến/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026, so với mức 3 chuyến/ngày hiện tại.