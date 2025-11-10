HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gần 5.900 tỉ đồng cho tuyến kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Dự án xây dựng Hương lộ 2 từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 15,5 km với tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỉ đồng

Ngày 10-11, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn 2) từ Quốc lộ 51 đến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư PPP.

Dự án Hương lộ 2 gần 5 . 900 Tỉ Đồng kết nối Quốc lộ 51 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1.

Dự án Hương lộ 2 (đoạn 1) có chiều dài gần 2 km, điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 51 và điểm cuối tuyến giao đường An Hòa-Long Hưng (xã Long Hưng), sau gần 5 năm thi công vẫn chưa hoàn thành.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến Hương lộ 2 đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch tỉnh Đồng Nai. Cạnh đó, tỉnh hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai nhằm thúc đẩy sự phát triển các siêu đô thị hiện đại ven sông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chia sẻ lưu lượng và giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 51.

Dự án Hương lộ 2 có chiều dài khoảng 15,5 km, là dự án nhóm A, công trình cấp 1. 

Dự án được chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn 1 đi từ Quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 dài gần 2 km; đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt dài khoảng 6,2 km; đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dài khoảng 7,5 km.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông sẽ đi qua địa bàn các phường, xã gồm: Tam Phước, Long Hưng, An Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhu cầu sử dụng đất trên 55,3 ha và có khoảng 244 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, dự án được áp dụng theo hình thức PPP, trong đó có vốn ngân sách Nhà nước thanh toán từ nguồn thu sau khi đấu giá đất để thanh toán cho nhà đầu tư. UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Nhà đầu tư lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacoop.

Dự kiến thời gian xây dựng công trình dự án từ năm 2025 đến 2028. Thời hạn hợp đồng dự án dự kiến khoảng 6 năm.

Dự án được chia làm hai gói dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) có tổng vốn đầu tư gần 574 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai.

Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) với tổng vốn đầu tư trên 5.315 tỉ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), thanh toán từ ngân sách Nhà nước.


Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

Cầu Cát Lái nối TP HCM - Đồng Nai: CC1 được giao lập đề xuất dự án

(NLĐO)- Đồng Nai giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất Dự án cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư

Đồng Nai tiếp tục ra “tối hậu thư” liên quan đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ cao tốc

Sạt lở đất liên tục, cao tốc nối Huế - Đà Nẵng đổi phương án tổ chức giao thông

(NLĐO) – Nguy cơ sạt lở chưa dứt buộc cao tốc La Sơn - Hòa Liên phải áp dụng phương án điều tiết giao thông tạm thời ngay từ ngày 10-11.

tỉnh đồng nai dự án đầu tư cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây Hương Lộ 2
