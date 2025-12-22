Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có thư kêu gọi toàn dân tham gia tố giác tội phạm

Ngày 22-12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã có thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Người dân đến công an giao nộp vũ khí. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cà Mau đã vận động, thu gom 53 vũ khí quân dụng; 25 súng hơi; 10 súng săn; 1 đầu đạn cối; 5 quả lựu đạn… Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 31 vụ với 39 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, công cụ hỗ trợ; thu giữ 2 súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng…; đã xử lý hình sự 10 vụ với 17 đối tượng; xử phạt hành chính 21 vụ với số tiền hơn 150 triệu đồng…

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân cũng như chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động này.

Theo đó, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Chủ động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo tại các điểm tiếp nhận và thu gom trên địa bàn. Đặc biệt, đối với các loại bom, mìn, pháo nổ… được phát hiện ngoài xã hội thì tuyệt đối không tự ý dịch chuyển mà phải báo ngay cho cơ quan công an hoặc quân sự nơi gần nhất.

Tích cực tham gia tố giác tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc chế tạo, sản xuất, mua bán… vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Người dân có thể tố giác qua số điện thoại 113; đường dây nóng của Công an tỉnh Cà Mau số 0693.806.112; ứng dụng VNeID; các hộp thư góp ý, tố giác tội phạm hoặc trực tiếp đến trụ sở công an các cấp.