Đường Cộng Hòa sẽ có barie giúp đổi chiều làn xe theo giờ cao điểm

Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 14-5, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị sẽ sử dụng barie di động để nắn dòng xe trên làn đường đảo chiều ở đường Cộng Hòa khi áp dụng phương án tổ chức giao thông mới từ ngày 15-5.

Khu vực đường Cộng Hòa chiều 14-5 đang được đẩy nhanh thi công

Theo Sở Xây dựng, trước mắt việc di chuyển barie sẽ được thực hiện thủ công bằng nhân công, chưa áp dụng công nghệ tự động. Sau thời gian vận hành thực tế, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá để xem xét khả năng ứng dụng công nghệ nếu phù hợp.

Ghi nhận chiều 14-5 cho thấy trên tuyến đường này đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt lan can, dải phân cách. Các đơn vị đang tiếp tục thi công hệ thống biển báo và bảng LED hướng dẫn làn đường trên các giá long môn tại khu vực làn giữa.

Dự kiến trong tối 14-5, hệ thống barie di động sẽ được lắp đặt hoàn tất để phục vụ điều tiết giao thông theo khung giờ.

Từ ngày 15-5, đoạn đường Cộng Hòa dài khoảng 2,5 km, từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch, sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng thời điểm trong ngày nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phương án mới, 2 làn sát vỉa hè ở mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Khu vực Đường Cộng Hòa sẽ phân làn "4/2" - "2/4" từ ngày mai

Đáng chú ý, 2 làn giữa tim đường sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ trong ngày. Đây là lần đầu tiên TPHCM áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn nhằm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường.

Theo Sở Xây dựng, phương án mới sẽ vận hành theo mô hình "4/2" vào buổi sáng và "2/4" vào buổi chiều, thay cho phương án cố định "3/3" trước đây.

Cụ thể, trong giờ cao điểm sáng, 4 làn xe sẽ ưu tiên theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch để tăng khả năng giải tỏa dòng xe vào trung tâm và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngược lại, vào cao điểm chiều, 4 làn sẽ được bố trí theo hướng từ Út Tịch về Trường Chinh nhằm phục vụ nhu cầu thoát xe về khu vực nút giao An Sương.

Ngoài giờ cao điểm, 2 làn giữa sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều như bình thường.

Sở Xây dựng lưu ý người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết và hệ thống biển báo trên tuyến để bảo đảm an toàn, hạn chế xung đột giao thông trong thời gian đầu triển khai phương án mới.