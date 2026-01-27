Đường dây chuyên bán dâm cho “quý bà” giá “tàu nhanh” 2,5 triệu đồng/lượt

Ngày 27-1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Võ Cường, Công an phường Bắc Giang vừa triệt phá đường dây bán dâm nam do "tú ông" Đỗ Văn Thành (42 tuổi, trú CT2A khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Đỗ Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang, phối hợp kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường và địa bàn phường Bắc Giang, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng nam (đều đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó có 1 đối tượng SN 1987 và 1 đối tượng SN 2004) khai nhận có hành vi bán dâm cho 2 phụ nữ có độ tuổi khoảng gần 40 với giá "tàu nhanh" là 2,5 triệu đồng/lượt/người. Sau mỗi lần bán dâm thành công, "tú ông" sẽ chi trả cho các đối tượng bán dâm 1 triệu đồng và chi phí di chuyển.

Khi các "quý bà" có nhu cầu sẽ liên hệ với người điều hành qua Zalo để thỏa thuận và đặt cọc số tiền 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản, sau khi bán dâm xong các "quý bà" sẽ chuyển khoản thanh toán nốt số tiền còn lại cho "tú ông".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định điều hành đường dây môi giới hoạt động mại dâm này là "tú ông" Đỗ Văn Thành, trú tại CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi "Môi giới mại dâm" của bản thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Văn Thành về hành vi "Môi giới mại dâm" quy định tại khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng mua, bán dâm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý tội phạm theo quy định.