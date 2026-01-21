HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đường dây chuyên tổ chức, đưa đón người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một đường dây chuyên tổ chức, đưa đón người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép vừa bị triệt phá.

Ngày 21-1, Ban Chuyên án - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", xảy ra tại tổ 23 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

- Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Biên Phòng

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15-1, tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, thực hiện nhiệm vụ tại đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, phát hiện 3 người Trung Quốc đi từ nhà nghỉ Ngọc Hoa (địa chỉ số 054, Phan Đình Giót, phường Lào Cai) lên xe ô tô biển kiểm soát 24A-267.41 có biểu hiện nghi vấn.

Khi đến khu vực bờ kè sông Hồng, thuộc tổ 23 Lào Cai, phường Lào Cai thì xe ô tô này dừng lại để 3 người Trung Quốc xuống xe và lên xe taxi biển kiểm soát 24H-041.77. Tổ công tác tiến hành kiểm tra xe taxi, phát hiện lái xe và 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 24A-267.41, phát hiện người điều khiển xe ô tô là Bùi Đức Tùng (SN 1993, trú tại tổ 25 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tổ công tác đã yêu cầu những người trên đưa toàn bộ phương tiện, đồ vật, tài liệu có liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, Bùi Đức Tùng khai nhận gia đình của Tùng có làm dịch vụ chạy xe ghép, có thuê thêm 3 người lái xe. Khoảng cuối tháng 8-2025, Tùng được người đàn ông (không rõ nhân thân), sử dụng số điện thoại trong ứng dụng WA Business là "lin", người này nói với Tùng là có nhiều khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép muốn về lại Trung Quốc, thuê Tùng đón, chở khách người Trung Quốc từ Hà Nội lên Lào Cai và ngược lại với giá 5.000.000 đồng/chuyến; từ Hà Nội lên Mường Khương giá là 6.000.000 đồng/chuyến, mỗi chuyến đón từ 2 đến 3 người. Tùng đã nhận lời đồng ý với mức giá trên.

Từ lời khai của Tùng, tổ công tác đã phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Hoa, phát hiện có 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Những người trên khai nhận trước đó đã vượt biên giới từ Trung Quốc sang Campuchia để làm việc, đến nay mong muốn trở về Trung Quốc nên từ ngày 13-1, các đối tượng đã thuê người, liên hệ để đưa về Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tùng khai nhận từ tháng 12-2025 đến nay, Tùng đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo các lái xe của mình đón và đưa khách theo yêu cầu của "lin" được 22 chuyến (chưa tính 2 chuyến ngày 14-1-2026 bị phát hiện); trong đó 17 chuyến, đón khoảng 45 - 50 khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và Mường Khương; 5 chuyến đón 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào Cai xuống Hà Nội giao cho người của "lin". Tùng đã nhận từ "lin" số tiền khoảng 125.000.000 đồng gồm tiền xe và tiền nhà nghỉ, ăn uống.

Hiện, vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

khởi tố vụ án vụ án hình sự xuất nhập cảnh Bộ đội biên phòng người nước ngoài người điều khiển nhập cảnh trái phép
