Đường dây mại dâm nam giá 5 triệu đồng/đêm, livestream cảnh nóng giá 500 ngàn đồng/30 phút

Ngày 14-3, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua mạng xã hội.



Nguyễn Đức Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: M.H.

Trong đó, các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Đức Vinh (31 tuổi, quê Nghệ An), Q.V.Q (25 tuổi, quê Sơn La) và N.Q.T (33 tuổi, trú tại Hà Nội) đều là người đồng tính, vừa môi giới vừa trực tiếp tham gia bán dâm cho khách.

Theo Công an phường Bạch Mai, qua công tác nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn. Trong đó, các vị khách thường là nam giới.

Một người đến thuê phòng trước, sau đó sẽ có thêm "bạn" lặng lẽ tới và lên thẳng căn phòng đã được đặt. Có trường hợp chỉ thuê phòng trong thời gian ngắn buổi chiều, nhưng cũng có những cặp khách ở qua đêm. Dấu hiệu này trùng khớp với thông tin trinh sát về một đường dây môi giới mại dâm toàn nam giới hoạt động thông qua mạng xã hội.

Ngày 12-3, tổ công tác Công an phường Bạch Mai kiểm tra hành chính một căn phòng trên tầng 4 của khách sạn trong ngõ Tạ Quang Bửu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 nam thanh niên đang có hành vi quan hệ tình dục.

Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Vinh khai nhận vừa là người môi giới, vừa cùng Q.V.Q. bán dâm cho N.Q.T. với giá 1,5 triệu đồng/người. Trong đó, Vinh được hưởng ít nhất 500.000 đồng tiền môi giới.

Theo điều tra ban đầu, Vinh và Q. tham gia một nhóm kín trên mạng xã hội có thành viên đều là người đồng tính. Từ khoảng tháng 1, nhận thấy trong nhóm có nhiều người có nhu cầu mua bán dâm hoặc giới thiệu khách, Vinh nảy sinh ý định đứng ra môi giới để kiếm tiền.

Ngoài việc môi giới, Vinh còn trực tiếp bán dâm khi khách có nhu cầu. Theo thỏa thuận, mỗi lần "vui vẻ" ngắn có giá 1,5 triệu đồng, còn nếu qua đêm khách phải trả khoảng 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhóm này còn cung cấp dịch vụ livestream cảnh nóng với khách với giá 500.000 đồng trong khoảng 30 phút.