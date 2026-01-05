HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đường dây môi giới mại dâm tại Nhà hàng Gallery: Ông chủ Hàn Quốc nói lời xin lỗi

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Trước giờ nghị án, ông chủ người Hàn Quốc bày tỏ sự hối hận và mong được pháp luật khoan hồng.

Tối 5-1, sau 1 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm, đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Nhà hàng Gallery (quận 1 cũ, TPHCM).

Các bị cáo gồm Kim Tae Hyung (SN 1975), Cha Jin Young (SN 1977), Lee Hyun Jun (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Thị Ngọc Loan (SN 1989, quê Long An), Lê Tấn Thanh (SN 1981, quê TPHCM), Bùi Thị Phương Dung (SN 1989, quê Hải Phòng) và Bùi Duy Hà (SN 1984, quê Tiền Giang).

Hai bị cáo cầm đầu lĩnh án nặng

Theo bản án, HĐXX tuyên phạt Kim Tae Hyung 5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm" và 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù; đồng thời buộc nộp 30 triệu đồng sung công quỹ. Cha Jin Young bị tuyên mức án tương tự: 5 năm tù về tội "Môi giới mại dâm", 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng cộng 8 năm tù và nộp 30 triệu đồng sung công quỹ.

Bị cáo Lee Hyun Jun bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm"; Nguyễn Thị Ngọc Loan lĩnh mức án 3 năm tù cùng tội danh. Lê Tấn Thanh bị tuyên 2 năm 5 tháng 14 ngày tù về tội "Môi giới mại dâm" và được trả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành xong hình phạt.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Phương Dung 7 năm tù và Bùi Duy Hà 3 năm tù. Quá trình giải quyết vụ án, 2 bị cáo này đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, trong đó Dung nộp 300 triệu đồng và Hà nộp 440 triệu đồng.

Nhiều người liên quan không bị xử lý hình sự

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, nếp sống văn minh, đạo đức xã hội và quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. 

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và có nhân thân tốt.

Đối với các cá nhân Kim Ki T., Lim Jung B., Lê Thị Thùy D. và Nguyễn Thị Duyên H., đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm. Riêng ông Nguyễn Tấn P., người đại diện theo pháp luật của Nhà hàng Gallery, được xác định không biết việc nhân viên nhà hàng tham gia hoạt động bán dâm nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường dây môi giới mại dâm tại Nhà hàng Gallery: 2 bị cáo Hàn Quốc lĩnh tổng cộng 16 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Đối với một số cá nhân khác bị nêu tên trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài lời khai của Dung và Hà thì không có chứng cứ chứng minh việc nhận tiền, nên không có căn cứ xử lý. Hai người chạy xe ôm là Nguyễn Hữu Sáng và Nguyễn Trung thừa nhận có nhận tiền để báo tin khi có đoàn kiểm tra nhưng không biết mục đích sử dụng thông tin, do đó cũng không bị xử lý hình sự.

Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo Kim Tae Hyung và Cha Jin Young đã nói lời sau cùng, bày tỏ sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng.

Kim Tae Hyung gửi lời xin lỗi, bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam, thừa nhận sai phạm và cho biết rất hối hận sau thời gian bị tạm giam. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm đoàn tụ gia đình, gặp con mới sinh và chăm sóc cha mẹ già.

Cha Jin Young trình bày việc mở nhà hàng thua lỗ, cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng; bạn gái chuẩn bị kết hôn đã chia tay do bị cáo bị tạm giam. Bị cáo cho biết cha mẹ già ở Hàn Quốc luôn mong ngóng, rơi nước mắt vì con và xin tòa xem xét khoan hồng.

