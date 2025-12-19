HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TPHCM, một phụ nữ bí ẩn đã tham gia chuỗi hoạt động thuê người mở công ty

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy quen biết một phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch) và được thuê đứng tên thành lập các công ty tại Việt Nam.

Đồng thời, Thúy mở tài khoản ngân hàng (USD và VND) để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM - Ảnh 1.

Đối tượng người nước ngoài tham gia rửa tiền

Mọi thông tin doanh nghiệp do Selena cung cấp, chi phí thành lập do Selena chi trả, Thúy được trả công 2 triệu đồng cho mỗi công ty. Theo lời đề nghị này, Thúy đã thành lập 5 công ty và nhận 10 triệu đồng tiền công.

Đến tháng 3-2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb phối hợp cùng Thúy thực hiện việc thành lập công ty, rút tiền và hưởng hoa hồng 2% trên số tiền rút được. 

Thúy và Eneh nảy sinh quan hệ tình cảm, thuê căn hộ sống chung và hoạt động theo chỉ đạo của Selena. 

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Thúy trực tiếp đăng ký doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng; Eneh làm trung gian nhận chỉ đạo và nhận tiền sau khi Thúy đổi ngoại tệ, rút tiền hoặc chuyển khoản.

Tổng cộng, Thúy đã đứng tên thành lập 112 công ty tại Việt Nam và hưởng lợi 224 triệu đồng. Đến tháng 8-2023, lo sợ bị phát hiện do nhiều lần nhận thông báo tra soát từ ngân hàng quốc tế liên quan dòng tiền nghi gian lận, Thúy bàn với Eneh tìm người đứng tên thay. 

Nguyễn Thị Hương được thuê đứng tên thành lập công ty với tiền công 2 triệu đồng/công ty. Từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, Hương đã thành lập 116 công ty, hưởng lợi tổng cộng 238 triệu đồng.

Thông qua các công ty do Thúy và Hương đứng tên, nhóm này đã thực hiện nhiều lần nhận tiền từ các công ty nước ngoài. 

Riêng các công ty do Thúy đứng tên có 5 lần nhận tiền lớn bằng USD và EUR; các công ty do Hương đứng tên có 10 lần nhận tiền. 

Sau khi tiền về tài khoản ngoại tệ, Thúy đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chỉ đạo của Eneh và Selena để giao cho các cá nhân người nước ngoài (chưa rõ lai lịch).

Tổng số tiền các công ty đã nhận là hơn 3,07 triệu USD và 2,92 triệu EUR, quy đổi được hơn 149,4 tỉ đồng. Trong đó, Thúy hưởng lợi hơn 1,067 tỉ đồng, Hương hưởng lợi 238 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. 

Riêng Eneh Davidson Caleb, công an đã thực hiện thủ tục truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

Công an TPHCM vừa bắt 3 đối tượng

(NLĐO) - Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, ra lệnh bắt 3 đối tượng do có hành vi mua bán hàng cấm với phương thức tinh vi

Từ lời khai một phụ nữ, Công an TPHCM bắt 2 thanh niên

(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, hai thanh niên chia tiền cướp được để tiêu xài và bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi

