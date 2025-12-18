HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chiêu thức rửa tiền quái chiêu của nhóm tội phạm ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công ty Thực phẩm Vua đã cấu kết với vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM rửa tiền hàng trăm tỉ đồng qua biên giới

Vừa qua, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại), Phạm Văn Nhân (SN 1980), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1983) cùng nhiều đồng phạm về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Phạm Văn Nhân điều hành Công ty Thực phẩm Vua chuyên mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. 

- Ảnh 1.

Đối tượng người nước ngoài tham gia rửa tiền

Trong quá trình đi lại, Nhân nhận thấy nhiều người có nhu cầu vận chuyển tiền qua biên giới. Từ năm 2016, nhằm thu lợi nhuận bất chính, Nhân bàn bạc với Thủy thuê một căn nhà mặt tiền đường Lê Đại Hành (TPHCM) làm địa điểm tổ chức hoạt động vận chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. 

Cả hai trực tiếp điều hành, đồng thời thuê nhiều nhân viên để tham gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Ngoài cơ sở tại Việt Nam, Nhân và Thủy còn thuê và điều hành một địa điểm tại Campuchia và thuê người phối hợp giao nhận tiền.

Cách thức chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia được thực hiện như sau: Khi khách có nhu cầu, nhân viên tại TPHCM sẽ nhận tiền, yêu cầu khách cung cấp số điện thoại người nhận tại Campuchia.

- Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Sau khi liên hệ xác nhận số tiền, người của Nhân sẽ thông báo cho khách hàng đến văn phòng tại Campuchia nhận tiền. Phí chuyển tiền thường được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi; một số trường hợp phí do người nhận chịu thì bị trừ khi giao tiền tại Campuchia theo tỉ giá USD.

Giới hạn mỗi giao dịch là 1 tỉ đồng hoặc 50.000 USD. Với các giao dịch vượt mức này, nhóm của Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà thông qua một bên thứ ba tại tiệm vàng Đức Long ở đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM) do Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý. 

Nhân viên của Thủy sẽ mang tiền đến địa chỉ này để chuyển tiếp sang Campuchia. Việc chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cũng được thực hiện tương tự, với các giao dịch lớn phải thông qua địa chỉ nêu trên.

Phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên tính 0,5%. Nếu khách chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia sẽ đóng 2% phí, phía Campuchia không thu thêm. Ngược lại, khi chuyển từ Campuchia về Việt Nam, phía Campuchia thu phí.

Theo sổ sách thu giữ, tổng số tiền đã chuyển sang Campuchia là hơn 304,5 tỉ đồng và 4,89 triệu USD; số tiền nhận về Việt Nam là hơn 303,7 tỉ đồng và 4,95 triệu USD. 

Lợi nhuận Nhân và Thủy thu được từ năm 2016 đến khi bị bắt là 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương hơn 24,6 tỉ đồng, dùng cho chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy và các đồng phạm đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đây là vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" do vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và đồng phạm thực hiện.

Các đối tượng sử dụng công nghệ xâm nhập email doanh nghiệp, tạo email giả tương tự đối tác để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng.

Đồng thời, chúng lập các công ty "ma" tại Việt Nam mang tên giống đối tác nước ngoài, mở tài khoản ngoại tệ để nhận tiền, sau đó đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt chiếm đoạt. Nhóm này còn cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài, chủ yếu tại Campuchia, để vận chuyển tiền trái phép hai chiều.


Tin liên quan

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM

Thợ hồ, công nhân tham gia đường dây rửa tiền tại tiệm vàng lớn ở TPHCM

(NLĐO) - Trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có sự tham gia của thợ hồ, công nhân

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi

rửa tiền tiệm vàng Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo