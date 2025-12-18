Chiêu thức rửa tiền quái chiêu của nhóm tội phạm ở TPHCM

Vừa qua, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại), Phạm Văn Nhân (SN 1980), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1983) cùng nhiều đồng phạm về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Phạm Văn Nhân điều hành Công ty Thực phẩm Vua chuyên mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Đối tượng người nước ngoài tham gia rửa tiền

Trong quá trình đi lại, Nhân nhận thấy nhiều người có nhu cầu vận chuyển tiền qua biên giới. Từ năm 2016, nhằm thu lợi nhuận bất chính, Nhân bàn bạc với Thủy thuê một căn nhà mặt tiền đường Lê Đại Hành (TPHCM) làm địa điểm tổ chức hoạt động vận chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Cả hai trực tiếp điều hành, đồng thời thuê nhiều nhân viên để tham gia, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Ngoài cơ sở tại Việt Nam, Nhân và Thủy còn thuê và điều hành một địa điểm tại Campuchia và thuê người phối hợp giao nhận tiền.

Cách thức chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia được thực hiện như sau: Khi khách có nhu cầu, nhân viên tại TPHCM sẽ nhận tiền, yêu cầu khách cung cấp số điện thoại người nhận tại Campuchia.

Tang vật vụ án

Sau khi liên hệ xác nhận số tiền, người của Nhân sẽ thông báo cho khách hàng đến văn phòng tại Campuchia nhận tiền. Phí chuyển tiền thường được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi; một số trường hợp phí do người nhận chịu thì bị trừ khi giao tiền tại Campuchia theo tỉ giá USD.

Giới hạn mỗi giao dịch là 1 tỉ đồng hoặc 50.000 USD. Với các giao dịch vượt mức này, nhóm của Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà thông qua một bên thứ ba tại tiệm vàng Đức Long ở đường Cách Mạng Tháng Tám (TPHCM) do Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý.

Nhân viên của Thủy sẽ mang tiền đến địa chỉ này để chuyển tiếp sang Campuchia. Việc chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam cũng được thực hiện tương tự, với các giao dịch lớn phải thông qua địa chỉ nêu trên.

Phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên tính 0,5%. Nếu khách chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia sẽ đóng 2% phí, phía Campuchia không thu thêm. Ngược lại, khi chuyển từ Campuchia về Việt Nam, phía Campuchia thu phí.

Theo sổ sách thu giữ, tổng số tiền đã chuyển sang Campuchia là hơn 304,5 tỉ đồng và 4,89 triệu USD; số tiền nhận về Việt Nam là hơn 303,7 tỉ đồng và 4,95 triệu USD.

Lợi nhuận Nhân và Thủy thu được từ năm 2016 đến khi bị bắt là 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương hơn 24,6 tỉ đồng, dùng cho chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy và các đồng phạm đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Đây là vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" do vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và đồng phạm thực hiện. Các đối tượng sử dụng công nghệ xâm nhập email doanh nghiệp, tạo email giả tương tự đối tác để yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán hợp đồng. Đồng thời, chúng lập các công ty "ma" tại Việt Nam mang tên giống đối tác nước ngoài, mở tài khoản ngoại tệ để nhận tiền, sau đó đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt chiếm đoạt. Nhóm này còn cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài, chủ yếu tại Campuchia, để vận chuyển tiền trái phép hai chiều.



