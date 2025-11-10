Nhóm đối tượng phát hành tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm đối tượng phát hành tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỉ đồng của hàng trăm nhà đầu tư

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có khoảng 400 nhà đầu tư tham gia vào dự án công nghệ đào tiền ảo DHT

Ngày 10-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là Agold trên nền tảng website http://agold.tech.

Khởi tố nhóm đối tượng phát hành tiền ảo , chiếm đoạt tài sản của 400 nhà đầu tư - Ảnh 1.

Một số nhà đầu tư tham gia vào dự án công nghệ đào tiền ảo DHT

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh, (SN 1977 trú tại tổ 1, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần Digital SpaceViệt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc (địa chỉ tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công ty cổ phần Digital SpaceViệt Nam chỉ treo biển tên công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì. Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4-2023, Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam phát triển hệ thống Agold là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (sổ cái), đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được list (đưa lên) các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.

Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3 triệu đồng đến 25 triệu đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Khởi tố nhóm đối tượng phát hành tiền ảo , chiếm đoạt tài sản của 400 nhà đầu tư - Ảnh 2.

Khởi tố nhóm đối tượng phát hành tiền ảo , chiếm đoạt tài sản của 400 nhà đầu tư - Ảnh 3.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh tại cơ quan công an

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, đã có nhiều người dân thực hiện việc chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống Agold, số lượng khoảng 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỉ đồng. 

Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt và những người thuộc Công ty Digital Space Việt Nam không có bất kỳ hoạt động kinh doanh tạo lợi nhuận gì mà sử dụng tiền của nhà đầu tư để sử dụng cá nhân và trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước, lượng tiền còn lại của nhà đầu tư đã bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.

Ngày 5-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP Hải Phòng, hiện còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này và đề những bị hại của các dự án trên đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Tin liên quan

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin.

Nợ nần lại mê tiền ảo, một nhân viên chiếm đoạt tiền tỉ của công ty ở Cần Thơ

(NLĐO) – Sau khi chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng, một nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH ADC tại TP Cần Thơ đã tự ý nghỉ việc và bỏ trốn

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, Bùi Quang Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư Công ty cổ phần phát hành tiền ảo dự án công nghệ đào tiền ảo DHT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo