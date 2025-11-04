Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin.

Ngày 4-11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" khi mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin.

Trước đó, ngày 24-8-2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Khởi tố 25 bị can, phong tỏa 400 tỉ đồng liên quan đến vụ án tiền ảo Heliwin - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với một đối tượng liên quan trong đường dây tiền ảo Heliwin. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác điều tra, xác minh xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỉ đồng.

Ngày 1-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can. Đến ngày 29-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP HCM). Hiện Hưng bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, xác minh xác định từ tháng 9-2023, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin - không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website, app về tiền ảo nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin liên quan

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy, mất tiền tỉ vào các dự án tiền ảo “ma”?

Vì sao nhiều người vẫn sập bẫy, mất tiền tỉ vào các dự án tiền ảo “ma”?

(NLĐO)- Chuyên gia khuyến cáo người dân không tham gia các dự án tiền ảo chưa được cấp phép và không tin vào quảng cáo “siêu lợi nhuận”.

Những dự án tiền ảo lừa đảo khổng lồ nào bị Công an Việt Nam triệt phá trước 'cú sốc' AntEx?

(NLĐO)- Gần đây cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều dự án tiền ảo lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư, trong đó có nhóm chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng.

Kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, nam 9X cùng đồng bọn lừa đảo hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Tổ chức hội thảo, livestream nhằm kêu gọi đầu tư tiền ảo WM, Bùi Quang Minh cùng đồng bọn đã dụ dỗ hàng ngàn người tham gia, chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

cơ quan Cảnh sát điều tra nhà đầu tư Bộ Công an Cơ quan Cảnh sát cơ quan công an Cảnh sát điều tra triệt phá đường dây tiền ảo Cục Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo