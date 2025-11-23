Đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt

Ngày 23-11, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, đứt gãy gây ách tắt giao thông.

Đường vào thôn Tang, xã Cà Đam bị sạt lở nghiêm trọng

Theo ông Tuấn, nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang (thôn đặc biệt khó khăn). Tuyến đường này dài chỉ 12 km nhưng đã xuất hiện 26 điểm sạt lở mái taluy âm và mái taluy dương.

Nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến thôn Tang đã bị đứt gãy chiều dài 50m, tạo thành vực sâu 35m khiến cho 72 hộ/314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang chỉ dài 12 km nhưng có đến 26 điểm sạt lở nghiêm trọng

Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tang - cho biết tuyến đường vào thôn Tang rộng 7 m hiện còn 3 km là đường đất, mưa lớn làm mặt đường bị xói lở, biến dạng, nhiều vị trí tạo thành các rãnh, vực sâu, nước mưa vẫn chảy mạnh trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Người dân phát rẫy tạo lối mòn đi tạm qua những vị trí bị sạt lở

Hiện người dân muốn đến trung tâm xã phải đi bộ qua con đường mòn dài 1 km do chính quyền địa phương và người dân mới phát dọn dọc sườn núi qua các điểm sạt lở, chia cắt. Đi bộ vượt đồi, núi đến trung tâm xã gùi được một bao gạo về nhà cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ. "Việc tiếp cận y tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người già ốm nặng cần đi viện chúng tôi cũng không biết phải làm sao" – ông Tuấn nói.

Ngoài ra, do mưa lớn cũng làm các tuyến đường từ thôn Tang đi thôn Quế; đường từ Nước Nia lên thôn Quế, đường Trà Tân-Cây Chò -Trà Nham... trên địa bàn xã Cà Đam cũng đang bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.