Đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường độc đạo sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt

T.Trực

(NLĐO) – Do đường bị sạt lở, người dân muốn ra ngoài mua nhu yếu phẩm về nhà cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ.

Ngày 23-11, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Cà Đam (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết do mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, đứt gãy gây ách tắt giao thông.

Đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt - Ảnh 1.

Đường vào thôn Tang, xã Cà Đam bị sạt lở nghiêm trọng

Theo ông Tuấn, nghiêm trọng nhất là tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang (thôn đặc biệt khó khăn). Tuyến đường này dài chỉ 12 km nhưng đã xuất hiện 26 điểm sạt lở mái taluy âm và mái taluy dương.

Nền đường trên tuyến đoạn từ thôn Niên đến thôn Tang đã bị đứt gãy chiều dài 50m, tạo thành vực sâu 35m khiến cho 72 hộ/314 nhân khẩu ở thôn Tang bị chia cắt với trung tâm xã.

Đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt - Ảnh 2.

Tuyến đường từ trung tâm UBND xã Cà Đam đi thôn Tang chỉ dài 12 km nhưng có đến 26 điểm sạt lở nghiêm trọng

Ông Hồ Văn Tuấn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tang - cho biết tuyến đường vào thôn Tang rộng 7 m hiện còn 3 km là đường đất, mưa lớn làm mặt đường bị xói lở, biến dạng, nhiều vị trí tạo thành các rãnh, vực sâu, nước mưa vẫn chảy mạnh trên mặt đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đường độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng, hơn 300 người dân bị chia cắt - Ảnh 3.

Người dân phát rẫy tạo lối mòn đi tạm qua những vị trí bị sạt lở

Hiện người dân muốn đến trung tâm xã phải đi bộ qua con đường mòn dài 1 km do chính quyền địa phương và người dân mới phát dọn dọc sườn núi qua các điểm sạt lở, chia cắt. Đi bộ vượt đồi, núi đến trung tâm xã gùi được một bao gạo về nhà cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ. "Việc tiếp cận y tế của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là người già ốm nặng cần đi viện chúng tôi cũng không biết phải làm sao" – ông Tuấn nói.

Ngoài ra, do mưa lớn cũng làm các tuyến đường từ thôn Tang đi thôn Quế; đường từ Nước Nia lên thôn Quế, đường Trà Tân-Cây Chò -Trà Nham... trên địa bàn xã Cà Đam cũng đang bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Tin liên quan

Sạt lở hàng ngàn mét khối đất, Quốc lộ 24 bị chia cắt

Sạt lở hàng ngàn mét khối đất, Quốc lộ 24 bị chia cắt

NLĐO) - Sạt lở hàng ngàn mét khối đất đã khiến Quốc lộ 24 bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện không thể qua lại, cần chọn lộ trình khác để thay thế.

Cận cảnh đáng sợ khi đèo Mimosa bị sạt lở "cắt" đứt đôi

(NLĐO) - Vụ sạt lở khiến 50 m mặt đường đèo Mimosa bị trôi xuống vực sâu 30 m, giao thông qua hướng đèo này ngừng hoàn toàn để chờ khắc phục khẩn cấp.

Hàng trăm học sinh, giáo viên phải di dời khẩn cấp vì sạt lở

(NLĐO) – Hàng trăm học sinh, giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long phải di dời khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng.

sạt lở nghiêm trọng tỉnh Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài chính quyền địa phương đường giao thông điểm sạt lở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo