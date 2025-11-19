Hàng trăm học sinh, giáo viên phải di dời khẩn cấp vì sạt lở

Sáng 19-11, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương vừa tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi liên tiếp xảy ra sạt lở đồi núi ngay phía sau khuôn viên trường.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long bị sạt lở nghiêm trọng

"Địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh trước nguy cơ sạt lở còn kéo dài" – ông Giang nói.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 18-11, một vụ sạt lở lớn tại taluy dương sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên làm hàng chục khối đất đá (ước khoảng 50 m³) đổ ập xuống khu vực phía Đông dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng dành cho giáo viên).

Khối đất đá khổng lồ tràn xuống, gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà.

Địa phương di dời hàng trăm học sinh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Chính quyền xã Sơn Tây sau đó đã có mặt kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.

Trước đó, ngày 29-10, khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới

Ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long - cho hay các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ.

"Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, còn giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn. Hiện nhà trường đang phối hợp chính quyền địa phương huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi thông mương thoát nước nhằm giảm áp lực lên taluy" – ông Hùng nói.