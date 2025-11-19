HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hàng trăm học sinh, giáo viên phải di dời khẩn cấp vì sạt lở

T.Trực

(NLĐO) – Hàng trăm học sinh, giáo viên Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long phải di dời khẩn cấp do sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 19-11, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương vừa tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi liên tiếp xảy ra sạt lở đồi núi ngay phía sau khuôn viên trường.

Hàng trăm học sinh , giáo viên di dời khẩn cấp do sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long bị sạt lở nghiêm trọng

"Địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình sạt lở để kịp thời ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh trước nguy cơ sạt lở còn kéo dài" – ông Giang nói.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 18-11, một vụ sạt lở lớn tại taluy dương sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên làm hàng chục khối đất đá (ước khoảng 50 m³) đổ ập xuống khu vực phía Đông dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng dành cho giáo viên).

Khối đất đá khổng lồ tràn xuống, gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà.

Hàng trăm học sinh , giáo viên di dời khẩn cấp do sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Địa phương di dời hàng trăm học sinh, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long sau khi xuất hiện nhiều điểm sạt lở

Chính quyền xã Sơn Tây sau đó đã có mặt kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.

Trước đó, ngày 29-10, khu vực này cũng từng xảy ra sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Hàng trăm học sinh , giáo viên di dời khẩn cấp do sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới

Ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long - cho hay các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ.

"Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, còn giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn. Hiện nhà trường đang phối hợp chính quyền địa phương huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi thông mương thoát nước nhằm giảm áp lực lên taluy" – ông Hùng nói.

Quốc lộ 24 tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Sáng 19-11, Công ty CP Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Hàng trăm học sinh , giáo viên di dời khẩn cấp do sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Quốc lộ 24 liên tiếp xảy ra sạt lở

Trước đó, tối 18-11, tại khu vực xã Măng Đen xuất hiện mưa to đến rất to, khiến tuyến Quốc lộ 24 qua địa bàn xã tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất lớn, đặc biệt tại Km112+100 (thuộc xã Măng Đen) dù đã được xử lý trước đó nhưng tiếp tục bị sạt lở trở lại.

Hàng trăm học sinh , giáo viên di dời khẩn cấp do sạt lở tại Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Quốc lộ 24 liên tiếp xảy ra sạt lở

Cũng trên tuyến, tại Km76+900, nền đường xuất hiện vết nứt sâu kèm sụt lún mạnh. Đơn vị quản lý đã khẩn trương đổ đá và gia cố tạm, bước đầu đảm bảo lưu thông bước đầu cho các phương tiện.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết ngay khi nhận thông tin, về tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 24, sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất đá, gia cố các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Sức khỏe 11 người bị mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn tốt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa họ trở về Đà Lạt trong đêm 18-11

Quảng Ngãi mưa trắng trời, lũ các sông lên nhanh

(NLĐO)- Mưa lớn kéo dài khiến mực nước lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh.

Quảng Ngãi: Nước lũ cuốn gãy đôi cầu, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(NLĐO) – Mưa lớn khiến cầu Nước Bao, Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn gãy đôi. Trong khi đó, tại Gia Lai, ngầm tràn ngập sâu chia cắt 341 hộ dân, học sinh nghỉ học

