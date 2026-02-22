HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại hai đại cảnh thêm một tháng

PHAN ANH

(NLĐO)- Lúc 21 giờ tối nay, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 khép lại. Hai đại cảnh linh vật ngựa tiếp tục phục vụ người dân và du khách

Trải qua 23 mùa xuân kể từ năm 2004, dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức và các đơn vị đồng hành, Đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng văn hóa quen thuộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách mỗi dịp Tết.

Saigontourist Group cho biết đường hoa xuân năm nay kết thúc hoạt động lúc 21 giờ ngày 22-2 (tức ngày mùng 6 Tết), sau 8 ngày mở cửa phục vụ người dân và du khách. Toàn bộ không gian sẽ được dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng.

Riêng hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chính trước trụ sở UBND TPHCM và khu vực cuối tuyến được giữ lại thêm một tháng, đến hết ngày 22-3.

Đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại hai đại cảnh ngựa thêm một tháng - Ảnh 1.

Linh vật ngựa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 tại cổng chính được giữ lại phục vụ người dân và du khách đến hết ngày 22-3; Ảnh: PHAN ANH

Tại cổng chính, linh vật ngựa cao khoảng 11 m (tính cả bệ), tông vàng chủ đạo, nổi bật giữa trung tâm thành phố. Mô hình phần thân cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, chế tác bằng mút xốp. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng bay về trời, tích hợp motor giúp đầu và chân cử động, tạo hiệu ứng chào đón.

Đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại hai đại cảnh ngựa thêm một tháng - Ảnh 2.

Đại cảnh "Giang sơn cẩm tú" cũng được giữ lại đến hết ngày 22-3; Ảnh: PHAN ANH

Ở cuối tuyến là đại cảnh "Giang sơn cẩm tú", tái hiện hình ảnh chín ngựa trong không gian ánh sáng như đang phi nước đại. Ba ngựa trung tâm được tạo hình nguyên khối, tượng trưng cho TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thể hiện tinh thần hội tụ, gắn kết và hướng tới tương lai sau sáp nhập.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Lần đầu Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang tầm vóc hoàn toàn mới khi lần đầu tiên giới thiệu hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian. Ngay từ khi công bố, phiên bản ban đêm với công nghệ mapping đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Đường hoa Nguyễn Huệ giữ lại hai đại cảnh ngựa thêm một tháng - Ảnh 3.

Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Khách tham quan còn có thể ghi lại hiệu ứng AR khi xem trình diễn mapping trên linh vật cổng chào, tạo nên những thước phim ấn tượng chỉ có tại Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026. AR không giới hạn thời gian, không gian; chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập clip trên TikTok để trải nghiệm tại bất kỳ đâu.

Ông Trương Đức Hùng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, cho biết đường hoa không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong giai đoạn mới.

"Lần đầu tiên đường hoa mang đến 2 phong cách trải nghiệm khác biệt trong cùng 1 không gian, kết hợp công nghệ mapping và AR để kể câu chuyện về một đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại" - ông Trương Đức Hùng thông tin.

Tin liên quan

Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

Lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ có phiên bản ngày - đêm, bùng nổ công nghệ mapping

(NLĐO) - Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 là một địa điểm không thể bỏ lỡ khi trình diễn 2 phiên bản, 2 trải nghiệm, chào Tết đủ đầy, viên mãn

TPHCM: Đi xem Đường hoa Nguyễn Huệ gửi xe ở đâu?

(NLĐO)- Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa tối nay. Gửi xe ở đâu, giờ nào là những điểm người dân cần biết khi có nhu cầu tham quan Đường hoa

Lộ diện linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ trước giờ G

(NLĐO) - Linh vật ngựa tại Đường hoa Nguyễn Huệ kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển và hợp nhất của siêu đô thị TPHCM

Đường Hoa UBND TPHCM đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM linh vật ngựa đường hoa Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo