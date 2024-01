Đường sắt đô thị cần khung pháp lý đặc thù

. Ông TIANTIAN SONG, Tổng Công ty Đường sắt Thâm Quyến (Trung Quốc):

TOD là lựa chọn chiến lược đúng đắn

20 năm qua, tại Thâm Quyến, một mạng lưới ĐSĐT quy mô lớn đã được xây dựng, bao gồm 17 tuyến đường sắt và tổng chiều dài hệ thống là 567 km. Giao thông đường sắt hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội, hướng dẫn sự mở rộng có tổ chức của không gian đô thị và hỗ trợ tối ưu hóa cấu trúc di chuyển của công dân. TOD là lựa chọn chiến lược đúng đắn để phát triển đô thị chất lượng cao và là phương tiện kỹ thuật chính để thúc đẩy quá trình đô thị hóa lành mạnh. Từ mô hình TOD "đường sắt và bất động sản" của Thâm Quyến, hy vọng có thể đưa ra một số kinh nghiệm trong chiến lược phát triển cho TOD Việt Nam phù hợp với điều kiện địa phương.

. Ông NGUYỄN PHI THƯỜNG, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội:

Phải thay đổi cách làm

Từ kinh nghiệm thế giới, để giải quyết các vấn đề về giao thông đô thị, cả TP Hà Nội và TP HCM cần nghiên cứu, áp dụng mô hình TOD cho việc phát triển hệ thống ĐSĐT bảo đảm tính tổng thể, tầm nhìn dài hạn của phát triển đô thị bền vững, kết hợp giữa vai trò chủ đạo của Nhà nước với nguồn lực, sự sáng tạo của khu vực tư nhân để tạo sức sống cho giao thông công cộng trở thành động lực thúc đẩy phát triển. Việc thay đổi cách làm, phương thức đầu tư các tuyến ĐSĐT hiện nay là rất cần thiết. TOD là lối đi, hướng ra để giải bài toán khó giao thông đô thị cho cả TP Hà Nội và TP HCM.

. TS PHẠM VIẾT THUẬN, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP HCM:

Cần nghị quyết riêng để thực hiện Nghị quyết 98

Tuy TP HCM có những cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 nhưng vẫn chưa được trao quyền trọn gói, vẫn phải thông qua ý kiến các bộ, ngành liên quan và mất nhiều thời gian thực hiện. Vì vậy, cần nghị quyết riêng để thực hiện Nghị quyết 98, TP HCM nên kiến nghị được giao quyền và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan, thậm chí tự quyết về nhân sự. Trên cơ sở đó, thành phố thẩm định, đánh giá và hoàn thiện kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có ĐSĐT.

. TS DƯƠNG NHƯ HÙNG, Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ĐH Bách khoa TP HCM:

Ưu tiên thực hiện những dự án trọng điểm

Bản chất của cơ chế đặc thù là làm những điều mới mẻ, chưa có tiền lệ và khi triển khai có thể vướng nhiều luật. Để hiện thực hóa cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98, thành phố cần được giao quyền tự chủ nhiều hơn cũng như có yếu tố con người. Cụ thể, con người là những lãnh đạo chủ chốt, sở, ngành dám nghĩ, dám đề xuất, dám quyết để vận dụng và thực hiện tốt những cơ chế đặc thù được trung ương trao. Trong giai đoạn này, nhiều cán bộ dám nghĩ nhưng không dám làm vì sợ sai, sợ bị xử lý. Vì vậy, Trung ương cần có cơ chế bảo vệ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, không vì mục đích cá nhân. Khi có cơ chế đặc thù và yếu tố con người thì việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển ĐSĐT cho TP HCM sẽ thuận lợi hơn vì nguồn vốn không phải là vấn đề lớn. Bởi dự án có hiệu quả kinh tế cao (giảm ô nhiễm, giảm kẹt xe) sẽ dễ dàng kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội. Quá trình triển khai hệ thống ĐSĐT không nên thực hiện đại trà, cần có chuyên gia độc lập đánh giá hiệu quả kinh tế cho từng dự án và ưu tiên thực hiện những dự án trọng điểm.

. ThS LÊ TRUNG TÍNH, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách du lịch và ô tô liên tỉnh TP HCM:

Ở các nước, thành phố 1 triệu dân đều có ĐSĐT

Theo nghiên cứu đến năm 2030, lượng xe cá nhân tại TP HCM sẽ tăng gấp 2, 3 lần so với hiện nay. 6 năm tới, tình hình ùn tắc giao thông tại thành phố càng nhiều hơn. Do đó, việc hình thành mạng lưới giao thông công cộng trong đó có các tuyến ĐSĐT với sức chở lớn, tốc độ cao là hết sức cần thiết. Kinh nghiệm các nước cho thấy các thành phố đô thị 1 triệu dân trở lên đều có hệ thống ĐSĐT như metro hoặc xe buýt nhanh BRT. Nếu kinh phí hạn hẹp thì BRT là lựa chọn phù hợp vì mức đầu tư thấp, hiệu quả cao. Tại TP HCM, dân số hiện đã hơn 10 triệu người, hệ thống vận tải hành khách công cộng chủ yếu dựa vào xe buýt, tuy nhiên hệ thống này cũng gặp nhiều vấn đề khi lượng khách bão hòa, chưa thật sự hiệu quả như mong muốn. Do đó, TP HCM cần được Trung ương hỗ trợ các cơ chế đặc thù để phát triển hệ thống vận tải công cộng sức chở lớn, trong đó có Metro.

H.Thanh-T.Hồng ghi