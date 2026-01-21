Đường thông, hè thoáng

Ngày 20-1, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM cho biết đơn vị đang triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Theo đó, từ ngày 15 đến 19-1, lực lượng chức năng đã lập 79 biên bản vi phạm hành chính với các hành vi như: bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè kinh doanh, đỗ xe trái phép... Tổng số tiền xử phạt là hơn 44 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng tháo dỡ 25 điểm che chắn, lều bạt trái phép; tạm giữ 3 tủ kính, 12 bảng hiệu, 23 cây dù, 5 rơ-moóc tự chế, 8 xe đẩy tay...

Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc ghi hình phạt nguội 49 ô tô dừng, đỗ trái phép; xử lý 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và yêu cầu 7 cơ sở kinh doanh ăn uống, 5 nhà xe ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông.

Tại phường Bến Thành, các "điểm nóng" như chợ Bến Thành, chợ Thái Bình và khu vực Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh) tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng đã cơ bản được kiểm soát.

Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Lê Văn Việt. Ảnh: ANH VŨ

Theo Công an phường Bến Thành, từ ngày 1-7-2025 đến 12-1-2026, lực lượng chức năng đã xử lý 628 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 1,7 tỉ đồng. Trước đây, vỉa hè khu vực này thường xuyên bị chiếm dụng để đậu xe máy thành 2-3 hàng. Nguyên nhân một phần là do dư âm của việc thí điểm cho thuê vỉa hè (triển khai từ tháng 5-2024). Dù chương trình đã hết hiệu lực nhưng thói quen lấn chiếm vẫn tái diễn. Để khắc phục, công an phường hiện duy trì 3 ca tuần tra/ngày, kiên trì bám chốt.

Tại lễ ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị và xử lý xe dù, bến cóc vừa qua, lãnh đạo UBND TP HCM đã đưa ra những chỉ đạo đanh thép trước kết quả chưa bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: "Việc chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè là nhiệm vụ lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, tránh phong trào". Ông Bùi Xuân Cường chỉ rõ nguyên nhân tồn tại là do sự phối hợp thiếu chặt chẽ và trách nhiệm người đứng đầu một số nơi chưa phát huy đầy đủ.

Để chấn chỉnh, UBND TP HCM yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thành phố đặc biệt yêu cầu chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng lấn chiếm kéo dài.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định quan điểm "không vùng cấm". Công an thành phố sẽ tổng rà soát, lập danh sách các tuyến đường, địa bàn và doanh nghiệp vi phạm; trọng tâm xử lý xe dù, bến cóc, bãi xe và điểm trung chuyển trái phép. "Các trường hợp vi phạm sẽ được đề xuất thu hồi phù hiệu vận tải, giấy phép kinh doanh. Quan điểm là công khai, minh bạch, không né tránh, không nể nang" - đại tá Dương nhấn mạnh.

Song song với việc xử phạt, TP HCM đang đẩy nhanh chỉnh trang 91 tuyến vỉa hè trung tâm. Nhiều tuyến đường đã có diện mạo mới và dự kiến các khu vực trọng điểm sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm bài toán vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ và nâng tầm mỹ quan đô thị.