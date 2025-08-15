"Việt Nam trong tôi": Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Chương trình quy tụ nhiều ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến... và nhóm nhạc Chillies.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt trong đêm nhạc “Việt Nam trong tôi”. Ảnh: VTV

Với chủ đề "Việt Nam trong tôi", những ca khúc được lựa chọn trong đêm nhạc không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người và đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt - nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Chương trình "Việt Nam trong tôi" hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động và giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định tinh thần tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam. Đây là cơ hội để đông đảo công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước.

Vé tham dự đêm nhạc "Việt Nam trong tôi" sẽ được phát miễn phí cho khán giả, dự kiến trong 3 ngày 20, 21 và 22-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.