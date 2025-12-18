Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

Alex Eala đã làm nên lịch sử cho quần vợt Philippines khi đánh bại tay vợt chủ nhà Thái Lan, Mananchaya Sawangkaew với tỉ số áp đảo 2-0 (6-1, 6-2) ở chung kết đơn nữ SEA Games 2025. Chiến thắng này chấm dứt cơn khát HCV kéo dài 26 năm quần vợt Philippines.

Bước vào trận đấu với áp lực lớn trước khán giả Thái Lan, Eala vẫn thể hiện bản lĩnh vượt trội của tay vợt hạng 53 WTA. Tay vợt Philippines khởi đầu mạnh mẽ, thắng liền hai game đầu và bẻ game giao bóng của đối thủ sau màn ngược dòng ấn tượng từ thế 0-40 ở game mở màn.

Dù Sawangkaew nỗ lực cắt mạch hưng phấn, Eala vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, thắng liền 6-1 ở set 1.

Sang set 2, tay vợt 20 tuổi tiếp tục “đánh phủ đầu” thắng trắng game đầu tiên, khi duy trì nhịp độ cao và chính xác ở những pha bóng bền. Sawangkaew có thời điểm lấy lại nhịp thi đấu, cân bằng tỉ số 2-2, nhưng đó cũng là tất cả những gì tay vợt chủ nhà làm được.

Eala nhanh chóng bứt lên, dẫn 4-2 rồi khép lại trận đấu sau hai set gọn gàng, không để xảy ra bất kỳ “sự cố” nào ở thời điểm quyết định.

Trước đó, Eala vào chung kết sau chiến thắng thuyết phục trước một tay vợt chủ nhà khác, Thasaporn Naklo (6-1, 6-4) ở bán kết.

Chức vô địch SEA Games này không chỉ khẳng định phong độ chói sáng của Alex Eala trong năm 2025 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của quần vợt nữ Philippines trên đấu trường khu vực.

