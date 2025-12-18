HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines

Quốc An

(NLĐO) - Đánh bại tay vợt chủ nhà SEA Games 33, Eala mang về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Philippines sau nhiều năm.

Alex Eala đã làm nên lịch sử cho quần vợt Philippines khi đánh bại tay vợt chủ nhà Thái Lan, Mananchaya Sawangkaew với tỉ số áp đảo 2-0 (6-1, 6-2) ở chung kết đơn nữ SEA Games 2025. Chiến thắng này chấm dứt cơn khát HCV kéo dài 26 năm quần vợt Philippines.

Bước vào trận đấu với áp lực lớn trước khán giả Thái Lan, Eala vẫn thể hiện bản lĩnh vượt trội của tay vợt hạng 53 WTA. Tay vợt Philippines khởi đầu mạnh mẽ, thắng liền hai game đầu và bẻ game giao bóng của đối thủ sau màn ngược dòng ấn tượng từ thế 0-40 ở game mở màn.

Dù Sawangkaew nỗ lực cắt mạch hưng phấn, Eala vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, thắng liền 6-1 ở set 1.

Eala chấm dứt 26 năm khát vàng SEA Games cho quần vợt Philippines - Ảnh 1.

Sang set 2, tay vợt 20 tuổi tiếp tục “đánh phủ đầu” thắng trắng game đầu tiên, khi duy trì nhịp độ cao và chính xác ở những pha bóng bền. Sawangkaew có thời điểm lấy lại nhịp thi đấu, cân bằng tỉ số 2-2, nhưng đó cũng là tất cả những gì tay vợt chủ nhà làm được.

Eala nhanh chóng bứt lên, dẫn 4-2 rồi khép lại trận đấu sau hai set gọn gàng, không để xảy ra bất kỳ “sự cố” nào ở thời điểm quyết định.

Trước đó, Eala vào chung kết sau chiến thắng thuyết phục trước một tay vợt chủ nhà khác, Thasaporn Naklo (6-1, 6-4) ở bán kết.

Chức vô địch SEA Games này không chỉ khẳng định phong độ chói sáng của Alex Eala trong năm 2025 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử của quần vợt nữ Philippines trên đấu trường khu vực. 

Tuyển quần vợt Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

Tuyển quần vợt Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

(NLĐO) - Hướng tới SEA Games 33, tuyển quần vợt Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân và động viên tinh thần của hai đội tuyển nam, nữ.

Eala bị tay vợt Indonesia kém 69 bậc chấm dứt chuỗi 7 trận thắng

(NLĐO) - Trong trận tứ kết giải WTA 250 tại Brazil, tay vợt nữ Philippines Alex Eala đã bất ngờ gục ngã trong 2 set đấu trước Janice Tjen của Indonesia.

