Tuyển quần vợt Việt Nam xuất quân dự SEA Games 33

Chiều 6-12, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) vừa tổ chức Lễ xuất quân tuyển Quần vợt Quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Buổi lễ đánh dấu tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các tay vợt và Ban huấn luyện trong hành trình hướng tới mục tiêu giành thành tích cao cho thể thao nước nhà tại đấu trường khu vực.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch VTF; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF và đại diện các đơn vị, nhà tài trợ cùng toàn thể đội tuyển nam, nữ Việt Nam.

Chủ tịch VTF Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh SEA Games 33 là cơ hội để quần vợt Việt Nam khẳng định bước tiến mới: "Tôi tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, đội tuyển sẽ thi đấu tự tin, mang vinh quang về cho Tổ quốc."

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao các phần hỗ trợ từ những đơn vị đồng hành nhằm tiếp thêm động lực cho các VĐV và ban huấn luyện. Đây được xem là cú hích tinh thần quan trọng trước ngày đội tuyển bước vào hành trình thi đấu.

Tổng Thư ký VTF Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ: "SEA Games 33 lần này hứa hẹn nhiều thách thức khi đối thủ mạnh hơn, nhịp độ thi đấu căng và áp lực lớn hơn. Chúng ta cũng bước vào SEA Games 33 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao nhất. Chúng ta không đặt áp lực phải giành bằng được huy chương, nhưng chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng mỗi tuyển thủ sẽ bước vào sân đấu với tinh thần của chiến binh quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ Tổ quốc Việt Nam".

Trước khi xuất quân, các tay vợt đã tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP HCM và liên tục cọ xát ở nhiều giải quốc tế như M15 và W15 Phan Thiết để nâng cao phong độ.

Với sự chuẩn bị kỹ càng, tuyển quần vợt Việt Nam sẽ lên đường sang Bangkok (Thái Lan) vào sáng ngày 8-12, bắt đầu tranh tài tại SEA Games 33 từ ngày 10-12.