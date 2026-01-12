HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

ECONVN 2026: Bức tranh mới về kinh tế lượng và tài chính hiện đại

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO) - Hội thảo ECONVN 2026 quy tụ 9 chuyên gia hàng đầu thế giới, thảo luận các phương pháp kinh tế lượng hiện đại gắn với AI và FinTech.

Ngày 12-1, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM (HUB) phối hợp cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo quốc tế Kinh tế lượng và Tài chính năm 2026 (ECONVN 2026).

Hội thảo năm nay tập trung vào chủ đề "Phương pháp ước lượng Sieves trong các mô hình hồi quy kinh tế và các chủ đề liên quan". Sự kiện quy tụ các nhà khoa học trong nước cùng 9 chuyên gia nước ngoài đến từ nhiều lĩnh vực liên ngành như kinh tế học, toán học, xác suất – thống kê, khoa học dữ liệu và các ngành liên quan.

ECONVN 2026: Bức tranh mới về kinh tế lượng và tài chính hiện đại - Ảnh 1.

Các chuyên gia, nhà khoa học dự ECONVN 2026

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cho biết chủ đề của ECONVN 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích các mối quan hệ kinh tế – tài chính phức tạp, xử lý dữ liệu đa chiều và nâng cao chất lượng suy luận thực nghiệm trong bối cảnh dữ liệu ngày càng lớn và đa dạng.

Theo GS Trung, việc tổ chức hội thảo cũng nằm trong chiến lược phát triển đa ngành của HUB, gắn với các xu hướng toàn cầu như chuyển đổi số, fintech, trí tuệ nhân tạo (AI) và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trong đó, hợp tác quốc tế được xác định là trụ cột quan trọng, thông qua các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu chung và tổ chức các hội thảo học thuật quy mô quốc tế.

Theo PGS-TSKH Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, các tham luận bao quát toàn diện các lĩnh vực khác nhau của kinh tế lượng, từ các phương pháp luận chung đến những vấn đề cụ thể của các phương pháp thống kê truyền thống và học máy. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu giới thiệu các phương pháp mới đầy triển vọng như Bayesian, Fuzzy, lượng tử...

Bên cạnh lý thuyết, nhiều tham luận tập trung vào các ứng dụng thực tiễn trong kinh tế học và tài chính, phân tích tác động của các mô hình tăng trưởng, hành vi khách hàng, quản trị nhà nước, lãnh đạo, trách nhiệm xã hội, kinh tế xanh, tài chính toàn diện và chuyển đổi số gắn với AI, FinTech.

Các kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ khoa học cho công tác dự báo và đưa ra khuyến nghị chính sách cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Hội thảo dự kiến diễn ra đến ngày 14-1-2026.

trường ĐH Ngân hàng TPHCM ECONVN 2026
