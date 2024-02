Em bé được can thiệp thông tim trong bào thai xuất viện về nhà

Sáng 20-2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho biết bệnh nhi đầu tiên với dị tật không lỗ van động mạch phổi được can thiệp thông tim trong bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ và chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị ngay sau sinh đã được xuất viện trong sự vui mừng của gia đình cùng lãnh đạo và nhân viên bệnh viện.



Bé trai cùng mẹ chụp hình lưu niệm tại khu vực tiểu cảnh đón Tết Nguyên đán 2024 ở Bệnh viện Nhi Đồng 1

Theo đó, ngày 30-1, ngay sau sinh, bé được chuyển đến bệnh viện, được theo dõi sát bởi Khoa Sơ sinh 2 và Khoa Tim mạch. Sau đó, bé được nong van động mạch phổi một lần và không cần đặt stent ống động mạch như những trường hợp mắc tật tim bẩm sinh tương tự mà không được can thiệp sớm trong bào thai.

Sau thủ thuật, bé tiếp tục được theo dõi tình trạng huyết động, không thở oxy và dinh dưỡng hoàn toàn bằng đường miệng.

Sau quá trình điều trị bé trai được thông tim trong bào thai lần đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện về nhà

Đến ngày 10-2 (mùng 1 Tết), bé đã bú mẹ trực tiếp lần đầu tiên và được chuyển ra phòng ngoài nằm cùng mẹ cho tới khi xuất viện. Sau xuất viện, bé được hẹn tái khám sau 1 tuần để đánh giá lại diễn tiến, tình trạng tim mạch và có kế hoạch điều trị cụ thể tiếp theo.

Toàn bộ chi phí điều trị cho bé gần 100 triệu đồng đã được bảo hiểm y tế và Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ thanh toán.

Can thiệp thông tim trong bào thai đã mang lại hiệu quả bước đầu sau sinh rất khả quan, với nguy cơ diễn tiến đến thiểu sản thất (P) thấp hơn rất nhiều so với các trường hợp tương tự không được can thiệp.