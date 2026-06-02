Nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè, Hội sách Thiếu nhi TP HCM lần VI năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26-6 đến 2-7 với chủ đề "Em vui đọc sách, học bao điều hay".

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, hội sách được tổ chức tại nhiều địa điểm như Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, các đường sách, không gian sách và một số khu dân cư trên địa bàn thành phố. Chương trình là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch chăm lo, phục vụ thiếu nhi hè năm nay.

Hội sách hướng đến việc hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong trẻ em. (Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TP HCM)

Trong khuôn khổ hội sách, bạn đọc nhỏ tuổi sẽ được tiếp cận hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, từ văn học, lịch sử, khoa học đến kỹ năng sống. Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, ban tổ chức còn thực hiện các chương trình giao lưu với tác giả, kể chuyện theo sách, hướng dẫn kỹ năng đọc và nhiều sân chơi trải nghiệm dành cho thiếu nhi.

Ngoài hội sách, TP HCM còn triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao dành cho thiếu nhi như triển lãm chuyên đề, chương trình biểu diễn nghệ thuật, lớp học bơi và các hoạt động rèn luyện kỹ năng, góp phần tạo nên một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho trẻ em thành phố.