Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Kim Ngân

(NLĐO) - Chuỗi hoạt động dành cho thiếu nhi dịp 1-6 mang đến sân chơi sáng tạo nhằm lan tỏa tình yêu sách đến trẻ em.

Văn hóa đọc dành cho thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi với nhiều nội dung ý nghĩa, hướng đến lan tỏa tình yêu sách và bồi dưỡng tri thức cho thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động gồm Hội sách "Cầu vồng tri thức" tại trụ sở chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (phường Xuân Hòa, TPHCM), Hội sách chào hè tại Đường Sách TPHCM cùng cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam".

Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 - Ảnh 1.
Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 - Ảnh 2.
Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 - Ảnh 3.

Đông đảo thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" tại Đường Sách TPHCM nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" dành cho các em thiếu nhi dưới 15 tuổi. Cuộc thi là sân chơi sáng tạo, nơi các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, môi trường sống và những ước mơ tuổi thơ thông qua hội họa.

Ban tổ chức cho biết hoạt động không chỉ khuyến khích khả năng sáng tạo mà còn góp phần bồi dưỡng cảm xúc tích cực, tinh thần sẻ chia, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong thiếu nhi. Những tác phẩm dự thi phản ánh góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo của trẻ em về cuộc sống xung quanh, đồng thời khơi gợi ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhiều đầu sách mới

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn giới thiệu nhiều đầu sách mới dành cho thiếu nhi vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành. Các ấn phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, khoa học phổ thông và phát triển nhân cách.

Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 - Ảnh 4.

Các đầu sách được giới thiệu tại Đường sách TPHCM

Trong số đó, đáng chú ý có tác phẩm "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện dưới hình thức thơ lục bát gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc. Cuốn sách được minh họa sinh động, kết hợp các tranh in chìm để các em có thể tô màu, tạo thêm sự hứng thú trong quá trình tiếp cận kiến thức lịch sử.

Bộ sách “Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan” gồm 10 cuốn cũng được giới thiệu trong dịp này. Bộ sách xoay quanh những câu chuyện gần gũi với đời sống hằng ngày của trẻ em, truyền tải các giá trị sống tích cực như lòng biết ơn, sự trung thực, tính tự lập, tinh thần vượt khó, sự tự tin và lòng dũng cảm.


Tin liên quan

Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi "Màu yêu thương 03"

Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi "Màu yêu thương 03"

(NLĐO) - Tối 29-5, tại Không gian Nghệ thuật Đương đại - Hội Mỹ thuật TPHCM (Cơ sở II), Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi "Màu yêu thương 03" chính thức khai mạc.

Ngày hội Sách tranh thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam

(NLĐO) - Ngày hội Sách tranh thiếu nhi Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với nhiều triển lãm, tọa đàm và hoạt động dành cho độc giả nhỏ tuổi.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế

(NLĐO) – Chương trình "Ngày xửa, ngày xưa 37" (NXNX).hứa hẹn tạo được sức hút bởi sự đầu tư chất lượng nghệ thuật và qui tụ dàn diễn viên tên tuổi

Quốc tế thiếu nhi hoạt động trải nghiệm Văn hóa đọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo