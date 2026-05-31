Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Văn hóa đọc dành cho thiếu nhi

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động phát triển văn hóa đọc dành cho thiếu nhi với nhiều nội dung ý nghĩa, hướng đến lan tỏa tình yêu sách và bồi dưỡng tri thức cho thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động gồm Hội sách "Cầu vồng tri thức" tại trụ sở chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (phường Xuân Hòa, TPHCM), Hội sách chào hè tại Đường Sách TPHCM cùng cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam".

Đông đảo thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" tại Đường Sách TPHCM nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi vẽ tranh "Sắc màu Việt Nam" dành cho các em thiếu nhi dưới 15 tuổi. Cuộc thi là sân chơi sáng tạo, nơi các em thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, mái trường, môi trường sống và những ước mơ tuổi thơ thông qua hội họa.

Ban tổ chức cho biết hoạt động không chỉ khuyến khích khả năng sáng tạo mà còn góp phần bồi dưỡng cảm xúc tích cực, tinh thần sẻ chia, lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong thiếu nhi. Những tác phẩm dự thi phản ánh góc nhìn hồn nhiên, trong trẻo của trẻ em về cuộc sống xung quanh, đồng thời khơi gợi ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Nhiều đầu sách mới

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn giới thiệu nhiều đầu sách mới dành cho thiếu nhi vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành. Các ấn phẩm trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, khoa học phổ thông và phát triển nhân cách.

Các đầu sách được giới thiệu tại Đường sách TPHCM

Trong số đó, đáng chú ý có tác phẩm "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện dưới hình thức thơ lục bát gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc. Cuốn sách được minh họa sinh động, kết hợp các tranh in chìm để các em có thể tô màu, tạo thêm sự hứng thú trong quá trình tiếp cận kiến thức lịch sử.

Bộ sách “Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan” gồm 10 cuốn cũng được giới thiệu trong dịp này. Bộ sách xoay quanh những câu chuyện gần gũi với đời sống hằng ngày của trẻ em, truyền tải các giá trị sống tích cực như lòng biết ơn, sự trung thực, tính tự lập, tinh thần vượt khó, sự tự tin và lòng dũng cảm.



