Ép khách chuộc iPhone để quên, tài xế xe công nghệ ở TPHCM nhận trái đắng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 13-8-2023, bà Trương Thị Bích P. đặt xe ô tô công nghệ do Dương Quân Tùng điều khiển, di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến khách sạn N. Sau khi xuống xe, bà P. phát hiện chiếc iPhone 12 Pro Max của mình bị rơi lại trên ô tô.

Bà P. nhờ bạn gọi điện và nhắn tin cho tài xế để xin lại điện thoại nhưng Tùng không phản hồi. Bạn của bà P. tiếp tục nhắn tin đề nghị chuộc lại điện thoại thì Tùng ra điều kiện phải đưa 10 triệu đồng. Khi bà P. xin giảm xuống còn 9 triệu đồng, Tùng đồng ý và yêu cầu chuyển khoản.

Bà P. đề nghị gặp trực tiếp để giao tiền và nhận lại điện thoại. Tùng đồng ý, hẹn địa điểm gặp. Chiều cùng ngày, khi bà P. đang giao tiền cho Tùng thì Công an bắt quả tang. Qua kiểm tra điện thoại của bị cáo, cơ quan chức năng ghi nhận đầy đủ các tin nhắn trao đổi về việc đòi tiền chuộc chiếc điện thoại.

Kết luận của Hội đồng định giá xác định chiếc iPhone 12 Pro Max trị giá 16 triệu đồng.

Tháng 8-2025, TAND Khu vực 5, TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Dương Quân Tùng 9 tháng tù về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản". Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị được hưởng án treo.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.

Tuy nhiên, xem xét kháng cáo xin giảm hình phạt, HĐXX cho rằng trong suốt quá trình điều tra và tại các phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại, đồng thời bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Từ đó, HĐXX nhận định mức án 9 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc, nhất là khi khung hình phạt tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự quy định mức từ 3 tháng đến 2 năm tù đối với tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, TAND TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt tù cho bị cáo Dương Quân Tùng xuống 6 tháng tù về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".