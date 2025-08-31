HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Haaland chạm mốc kỷ lục, Man City vẫn thua sốc trên sân Brighton

Đào Tùng (theo Premier League)

(NLĐO) – Man City thua trận thứ nhì liên tiếp chỉ sau ba vòng đấu mở màn Premier League theo cách khó ai có thể tưởng tượng được trước chủ nhà Brighton.

Tám tháng trước, cũng tại sân AMEX, Man City ghi bàn mở tỉ số nhưng chung cuộc để thua chủ nhà Brighton với tỉ số 1-2. 

"Kịch bản" buồn lặp lại với Man City

Ở cuộc tái ngộ lần này, "kịch bản" khó tin tương tự lại tái diễn, bất kể Erling Haaland vẫn là tác giả bàn mở tỉ số cho "The Citizens"…

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 1.

Erling Haaland thi đấu xông xáo ở trận đấu thứ 100 tại Ngoại hạng Anh

Brighton không được đánh giá cao như đội khách Man City khi đôi bên gặp nhau ở trận cầu đáng xem đêm cuối tuần tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bầy "Mòng biển" vẫn có quyền ngẩng cao đầu tự hào khi là đội duy nhất "lấy" được đến 4 điểm ở hai lần đối đầu cùng Man City mùa trước và đâu đó trong tâm tư thầy trò HLV Fabian Hurzeler là khát vọng tái hiện chiến tích cũ.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 2.

Chân sút người Na Uy có bàn thắng thứ 88 sau 100 trận - nhanh nhất lịch sử Premier League

Man City nhập cuộc áp đảo, kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra rất nhiều cơ hội bởi bộ ba tấn công Haaland – Marmoush – Boob. Sau khi bỏ lỡ đến ba tình huống ngon ăn, phải đến phút 34, Haaland mới phá được thế bế tắc cho đội khách.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 3.

Omar Marmoush thi đấu khá ăn ý với Erling Haaland

Oscar Boob chuyền bóng thông minh cho Omar Marmoush và cầu thủ người Ai Cập liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà, tạo cơ hội để Erling Haaland thoát xuống tung cú sút chìm hiểm hóc, hạ gục thủ môn Bart Verbruggen. Đây là bàn thắng thứ 88 của Haaland sau 100 trận đấu tại Premier League, một kỷ lục khó phá với các cầu thủ chinh chiến tại làng cầu xứ sở sương mù.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 4.

Pep Guardiola không tin mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay Man City khi đã dẫn bàn

Brighton ngược dòng hạ Man City nhờ những lần th ay người

Sang hiệp 2, Brighton dồn lực phản công và những lần thay đổi nhân sự của HLV Hurzeler cho thấy hiệu quả cực cao. Phút 67, từ pha không chiến của Lewis Dunk, bóng chạm tay Matheus Nunes phía Man City trong vòng cấm. Trọng tài tham khảo VAR rồi chỉ tay vào chấm phạt đền.

James Milner, cựu cầu thủ 39 tuổi của Man City vừa vào sân được ít phút, lạnh lùng sút hạ thủ thành James Trafford để gỡ hòa 1-1 cho Brighton.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 5.

Cầu thủ 39 tuổi James Milner sút tung lưới đội bóng cũ

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 89. Tân binh Brajan Gruda vừa vào sân không lâu đã có mặt đúng lúc, đón bóng từ Kaoru Mitoma và khéo léo thoát khỏi các hậu vệ Man City trước khi ghi bàn trong sự bất lực của thủ môn Trafford.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 6.

Brajan Gruda bắn hạ thủ thành James Trafford

2-1 cho Brighton sau pha lập công đầu tiên của cầu thủ trẻ người Đức tại Premier League, mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng vùng bờ biển phía Nam. Ở những phút còn lại, bao gồm 7 phút bù, Man City dồn toàn lực tấn công nhưng bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Brighton và sự xuất sắc của Bart Verbruggen.

Haaland chạm mốc ghi bàn kỷ lục, Man City thua sốc trên sân Brighton - Ảnh 7.

Brighton vui mừng với chiến thắng đầu tay ở mùa giải mới

Trận đấu khép lại với thất bại thứ nhì liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola chỉ sau ba vòng mở màn Premier League. Man City bị hất văng xuống nửa cuối bảng xếp hạng, kém cả hàng xóm Man United khi mới chỉ có 3 điểm sau ba trận, tín hiệu không hề khả quan cho đội bóng áo xanh thành Manchester.

