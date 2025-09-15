Haaland ghi 2 bàn, Man City đẩy Man United xuống nhóm cuối bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland ghi 2 bàn, Man City đẩy Man United xuống nhóm cuối bảng

Trần Đoàn; Ảnh: AP

(NLĐO) - Khởi đầu tốt nhưng để thua khá dễ dàng rồi không tạo được cơ hội rõ nét, Man United xứng đáng nhận thất bại 0-3 trên sân của Man City rạng sáng 15-9

Man United đã khởi đầu trận derby Manchester trên sân Etihad như trận họ thua Arsenal ngày mở màn mùa này: Chơi tốt, khá quyết tâm nhưng để thua bàn bất ngờ bởi hàng thủ thiếu tập trung.

Man City sắc sảo hơn

Hàng thủ gần 6 chiếc áo đỏ của Man United để P. Foden đánh đầu mở tỉ số ở phút 18. 

Đội khách vùng lên nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt để rồi nhấn chìm bởi 2 bàn thắng cùng kịch bản của E. Haaland ở phút 53 và 68.

Haaland ghi 2 bàn, Man City nhấn chìm Man United - Ảnh 1.

Haaland tận dụng tốt các cơ hội do Doku và B. Silva tạo ra

Ngôi sao 25 tuổi người Na Uy đang có khởi đầu cực tốt ở mùa này. Anh đã ghi 11 bàn trong 6 trận khoác áo Man City lẫn tuyển quốc gia, với 7 bàn trong 2 trận trước derby Manchester. Trận duy nhất anh tịt ngòi là trong thất bại trước Tottenham ngày 23-8.

Tân thủ môn G. Donnarumma chỉ có 1 tỉnh huống cứu thua đáng chú ý khi ngăn pha dứt điểm của B. Mbeumo. Thủ thành người Ý đã mang đến sự điềm tĩnh cho hàng thủ đội chủ sân Etihad dù trên hàng tiền vệ, Rodri vài lần gây lo ngại vì chuyền sai hoặc mất bóng.

Haaland ghi 2 bàn, Man City nhấn chìm Man United - Ảnh 2.

Thủ môn Donnarumma có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo Man City

Dù sử dụng tân binh Sesko ngay từ đầu nhưng Man United nhìn chung không có "sát thủ" tận dụng tốt cơ hội ở đẳng cấp của Haaland.

Haaland ghi 2 bàn, Man City nhấn chìm Man United - Ảnh 3.

Haaland gieo sầu cho Man United

Thua Man City, HLV Amorim bị réo tên

Chiến thắng này giúp Man City trở lại quỹ đạo chiến thắng sau 2 trận toàn thua. Họ được 6 điểm, xếp hạng 8, kém đội đầu bảng Liverpool đến 6 điểm.

Man "xanh" vượt qua chính láng giềng trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thắng thứ 10 của ông Guardiola ở derby Manchester.

Man United chỉ mới 4 điểm sau 4 vòng, xếp hạng 14. Trên các diễn đàn, CĐV "quỷ đỏ" kêu gọi sa thải sớm HLV R. Amorim vì kết quả tồi và lối chơi nhàm chán..

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Man City - Man United: Lấy công bù thủ

Soi tỉ số trận Man City - Man United: Lấy công bù thủ

(NLĐO) - Trận derby thành Manchester vốn mang nhiều ẩn số sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ khi Man City trong vai chủ nhà lại vất vả vì khủng hoảng chấn thương.

Rực lửa derby thành Manchester

Trận derby Manchester thứ 197 có thể sẽ là khúc quanh quan trọng cho cả Man City lẫn Man United khi họ gặp nhau lúc 22 giờ 30 phút ngày 14-9

Tân binh tỏa sáng, Arsenal thắng đậm Nottingham Forest chiếm ngôi đầu

(NLĐO) – Lần đầu dẫn dắt Nottingham Forest với chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal, HLV Ange Postecoglu nhận ngay thất bại 0-3 đầy tiếc nuối.

Man City Manchester City derby Manchester Man United Haaland Giải Ngoại hạng Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo