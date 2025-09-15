Haaland ghi 2 bàn, Man City đẩy Man United xuống nhóm cuối bảng

Man United đã khởi đầu trận derby Manchester trên sân Etihad như trận họ thua Arsenal ngày mở màn mùa này: Chơi tốt, khá quyết tâm nhưng để thua bàn bất ngờ bởi hàng thủ thiếu tập trung.

Man City sắc sảo hơn

Hàng thủ gần 6 chiếc áo đỏ của Man United để P. Foden đánh đầu mở tỉ số ở phút 18.

Đội khách vùng lên nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt để rồi nhấn chìm bởi 2 bàn thắng cùng kịch bản của E. Haaland ở phút 53 và 68.

Haaland tận dụng tốt các cơ hội do Doku và B. Silva tạo ra

Ngôi sao 25 tuổi người Na Uy đang có khởi đầu cực tốt ở mùa này. Anh đã ghi 11 bàn trong 6 trận khoác áo Man City lẫn tuyển quốc gia, với 7 bàn trong 2 trận trước derby Manchester. Trận duy nhất anh tịt ngòi là trong thất bại trước Tottenham ngày 23-8.

Tân thủ môn G. Donnarumma chỉ có 1 tỉnh huống cứu thua đáng chú ý khi ngăn pha dứt điểm của B. Mbeumo. Thủ thành người Ý đã mang đến sự điềm tĩnh cho hàng thủ đội chủ sân Etihad dù trên hàng tiền vệ, Rodri vài lần gây lo ngại vì chuyền sai hoặc mất bóng.

Thủ môn Donnarumma có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo Man City

Dù sử dụng tân binh Sesko ngay từ đầu nhưng Man United nhìn chung không có "sát thủ" tận dụng tốt cơ hội ở đẳng cấp của Haaland.

Haaland gieo sầu cho Man United

Thua Man City, HLV Amorim bị réo tên

Chiến thắng này giúp Man City trở lại quỹ đạo chiến thắng sau 2 trận toàn thua. Họ được 6 điểm, xếp hạng 8, kém đội đầu bảng Liverpool đến 6 điểm.

Man "xanh" vượt qua chính láng giềng trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thắng thứ 10 của ông Guardiola ở derby Manchester.

Man United chỉ mới 4 điểm sau 4 vòng, xếp hạng 14. Trên các diễn đàn, CĐV "quỷ đỏ" kêu gọi sa thải sớm HLV R. Amorim vì kết quả tồi và lối chơi nhàm chán..