Soi tỉ số trận Manchester City - Brighton: Tìm lại niềm vui chiến thắng

Tiền vệ Tijjani Reijnders (Manchester City) và Mitoma Kaoru (Brighton)



Sau trận hòa kém may mắn với Chelsea, Manchester City khao khát trở lại mạch chiến thắng tại Premier League. Các cầu thủ Manchester City đã chiếm ưu thế trong trận đấu với Chelsea, nhưng cuối cùng lại để thủng lưới ở phút bù giờ thứ 4.

Bất cứ ai dõi theo trận đầu đều không tin nổi kết quả cuối cùng, bởi Manchester City và Erling Haaland đã bỏ qua vô số cơ hội có thể ghi thêm 3-4 bàn nữa. Manchester City thực tế là xui xẻo nhưng việc tạo ra vô số cơ hội cũng có nghĩa là họ vẫn đang chơi ở phong độ cao.

Một chút lo lắng khi cả Ruben Dias và Josko Guardiola đều phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu hôm Chủ nhật, nhưng Pep Guardiola vẫn có chiều sâu đội hình đủ để khỏa lấp mọi trí. Sự trở lại thường xuyên của Rodri cũng là một đảm bảo cho thế trận giữa sân.

Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu dẫn bàn, Pep vẫn xua các học trò tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng nữa. Giới chuyên môn cho rằng chính vì hàng thủ chắp vá, Manchester City sẽ càng tấn công ráo riết hơn để lấy công bù thủ. Một trong những điểm nhấn của trận đấu là Manchester City hiện có phong độ xuất sắc trên sân nhà, khi thắng 8 trong 9 trận gần nhất, với trung bình 2,40 bàn thắng mỗi trận.

Trong khi đó, Brighton đã chơi tốt khi đánh bại Burnley 2-0 trên sân nhà cuối tuần trước, nhưng với những khó khăn gần đây trên sân khách, cơ hội gây bất ngờ ở Etihad là không đáng kể. Cần lưu ý rằng đoàn quân của Fabian Hurzeler chỉ ghi được trung bình 1 bàn thắng mỗi trận trên sân khách. Tiền vệ cánh quan trọng Yankub Minteh đang gặp vấn đề về thể lực sau khi vắng mặt trong trận đấu với Burnley vì chấn thương. Trong khi Adam Webster, Mats Wieffer, Solly March và Stefanos Tzimas phải ngồi ngoài.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp đưa ra dự đoán 2-0. Cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán tỉ số 3-1. Chuyên gia đài Sky Sport Jones Knows chọn kết quả 2-1.

Trận Manchester City - Brighton sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 8-1.

Dự đoán: Man City - Brighton 3-0

Đối đầu trực tiếp

- Man City chưa từng thua trong 15 trận sân nhà gặp Brighton tại Premier League (thắng 12, hòa 3). Đó là kỷ lục đối đầu nhiều nhất của họ với một đội bóng mà chưa từng thua trên sân nhà, và là kỷ lục đối đầu nhiều nhất của Brighton trên sân khách mà chưa từng thắng.

- Đội bóng của Guardiola cũng đã ghi bàn trong tất cả 17 trận gặp Brighton.

- Tuy nhiên, Chim mồng biển thắng 2 trong 3 trận bất bại trước City ở Premier League, dù chỉ tránh được thất bại ở 2 trong 14 trận đầu tiên gặp City (thắng 1, hòa 1, thua 12).

- Bàn thắng muộn của Brajan Gruda đã giúp đội bóng của Hurzeler giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi hồi cuối tháng 8 tại sân Amex.

31-8-2025 Brighton Manchester City 2-1 15-3-2025 Manchester City Brighton 2-2 09-11-2024 Brighton Manchester City 2-1 25-4-2024 Brighton Manchester City 0-4 21-10-2023 Manchester City Brighton 2-1 24-5-2023 Brighton Manchester City 1-1 22-10-2022 Manchester City Brighton 3-1 20-4-2022 Manchester City Brighton 3-0 23-10-2021 Brighton Manchester City 1-4 18-5-2021 Brighton Manchester City 3-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 08/1 02:30 [2] Manchester City - Brighton [10] 2.025 0 : 1 1/2 1.825 1.90 3 1/4 1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp Brighton đến 1 trái rưỡi, lún tiền (ăn 82, thua đủ). Thị trường có vẻ lắng động trong 24 giờ nhưng đến sáng nay đã đổ dồn vào cửa dưới khiến tỉ lệ chuyển thành 1 trái 1 trái rưỡi, Manchester City ăn đủ, thua 87. Xem ra, đây là lúc thích hợp nhất để chọn cửa trên.

Tỉ số được chọn nhiều nhất là Manchester City thắng 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 2-0 ăn 9.2, 3-1 ăn 10, còn 1-0 và 3-0 ăn 11. Hòa không phải là đáp án nhiều người ưa thích khi tỉ số 1-1 ăn đến 11, 2-2 ăn 16, còn 0-0 ăn đến 25.



