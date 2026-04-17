EVNSPC đóng điện, vận hành trạm biến áp 110kV Lại Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

EVNSPC đóng điện, vận hành trạm biến áp 110kV Lại Sơn

Hồng Hoa - Đức Thắng

(NLĐO) - Công trình đóng điện vượt tiến độ kế hoạch nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC và các đơn vị trực thuộc.

Ngày 17-4, sau 4 tháng khẩn trương thi công, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công Công trình Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang).

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, du lịch trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện.

Các đơn vị liên quan kiểm tra những hạng mục cuối trước khi đóng điện Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (ảnh: Đức Thắng)

Cùng tham gia công tác đóng điện còn có thành viên HĐTV Lê Hoàng Oanh, Phó Tổng Giám đốc Hứa Thanh Nhàn, Ban QLDA Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và đại diện các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của EVNSPC, cùng nhà các đơn vị thi công.

Trạm biến áp 110kV Lại Sơn được khởi công ngày 17-12-2025 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIV của Đảng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỉ đồng, quy mô công suất là 2x25MVA, đường dây 110kV đấu nối dài 0,03 km (02 mạch).

Máy biến áp 25MVA tại Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (ảnh: Đức Thắng)

Trạm biến áp 110kV Lại Sơn được trang bị hệ thống thông tin liên lạc SCADA, HMI và camera giám sát để hiện đại hóa công tác quản lý vận hành. Hệ thống này thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trạm, góp phần đáp ứng mục tiêu quản lý tập trung và tự động hóa trong ngành điện.

Công trình cũng lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên mái nhà điều hành, với công suất 23,1kWp, đấu nối với lưới điện tự dùng 0,4 kV của trạm biến áp 110kV đảm bảo các yêu cầu, quy định.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia chỉ đạo trực tiếp công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (ảnh: Đức Thắng)

Khi đóng điện đưa vào vận hành, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ khai thác hiệu quả đường dây 110kV An Biên – Lại Sơn (đang vận hành cấp điện áp 22kV), đáp ứng nhu cầu điện cho sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất, du lịch cho các phụ tải trên đảo Lại Sơn và các đảo lân cận; tạo động lực cho việc phát triển các ngành nghề công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, hậu cần nghề cá, phục vụ phát triển kinh tế biển và các hoạt đồng du lịch biển.

Đặc biệt, Trạm biến áp 110kV Lại Sơn sẽ cung cấp điện cho xã đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia thông qua Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du, dự kiến sẽ khởi công trong thời gian tới, thay cho các trạm phát điện diesel hiện hữu.

Đường dây đấu nối vào Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (ảnh: Đức Thắng)

Công trình đóng điện vượt tiến độ kế hoạch nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC; sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia như: Ban QLDA Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang, Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty Tư vấn điện miền Nam, các nhà thầu thi công và sự đồng hành, hỗ trợ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO). Đặc biệt là sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, sở ban ngành địa phương và người dân trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 16-4, Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tình hình cung cấp điện trên đảo An Sơn – Nam Du, thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Tại đây, đoàn đã rà soát hiện trạng vận hành nguồn điện diesel, hệ thống lưới điện hiện hữu...

Đoàn công tác EVNSPC kiểm tra thực tế tình hình cung cấp điện tại đảo An Sơn – Nam Du, thuộc đặc khu Kiên Hải (ảnh: Thùy Trang)

Qua kiểm tra, lãnh đạo EVNSPC yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công việc, để sớm triển khai Dự án cấp điện cho đảo An Sơn – Nam Du từ lưới điện quốc gia.

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực biển đảo trong thời gian tới.

Tin liên quan

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

(NLĐO) - EVNSPC kêu gọi quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C…

CHÙM ẢNH: Các đơn vị của EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

(NLĐO) – Nhiều đơn vị trực thuộc EVNSPC sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Phụ nữ EVNSPC bản lĩnh, tận tâm vì sự phát triển bền vững

(NLĐO) - Phụ nữ EVNSPC đang tự tin tỏa sáng – bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến cho sự phát triển bền vững

công ty điện lực EVNSPC tỉnh an giang biển đảo Tổ Quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo