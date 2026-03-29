EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026

Tâm Quân

(NLĐO) - EVNSPC kêu gọi quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C…

Tối 28-3, tại tỉnh Vĩnh Long, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức lễ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026, với thông điệp "Sáng tạo xanh - Tương lai xanh".

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo EVNSPC, Công ty Điện lực Vĩnh Long,…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quốc Hoan - Phó Tổng Giám đốc EVNSPC - cho biết EVNSPC cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Song song đó, EVNSPC kêu gọi quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 - 27°C, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng…

Cảm ơn sự đồng hành của chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong Chiến dịch Giờ Trái đất 2026, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC Bùi Quốc Hoan hy vọng những hành động nhỏ hôm nay sẽ trở thành thói quen hàng ngày, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Hưởng ứng Giờ Trái đất không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn trong 60 phút mà còn là lời kêu gọi mỗi người dân duy trì thói quen tiết kiệm điện, hướng đến lối sống xanh, bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao tặng 260 đèn năng lượng mặt trời, 260 cây xanh cho ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long và 5.000 quyển tập cho học sinh, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, EVNSPC cũng đã tổ chức trồng cây xanh và trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho các trường học trên địa bàn.

Không chỉ ở tỉnh Vĩnh Long, trong ngày 28-3, tại 7 tỉnh, thành phố là Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh, các công ty điện lực trực thuộc EVNSPC cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hương ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026.

Đặc biệt, đông đảo người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tắt các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất, diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, hưởng ứng chiến dịch.

Trước đó, từ đầu tháng 3 đến nay, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026".

Cụ thể, EVNSPC đã vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia lễ phát động toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tham gia Giải chạy trực tiếp và trực tuyến hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền tới người lao động và khách hàng, khuyến khích thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng văn minh, tiết kiệm.

Tại các địa phương, các công ty điện lực phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, lồng ghép nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Song song đó, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, xã hội, các công ty điện lực phối hợp với phòng văn hóa xã hội địa phương; Tổ dân phố/tổ nhân dân tự quản tuyên truyền tới các tổ chức, cơ quan, khách hàng, người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, đúng lúc, đúng chỗ, thông qua hệ thống loa phát thanh phường/xã, các cuộc họp tổ dân phố, tổ tự quản...

Gắn hoạt động tiết kiệm điện với mục tiêu phát triển bền vững, EVNSPC cũng triển khai nhiều công trình ý nghĩa như hệ thống điện mặt trời "Năng lượng xanh – Thắp sáng ước mơ học đường" tại các trường học, công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng tái tạo, cùng các chương trình trồng cây xanh tại địa phương.

Thời gian qua, tình hình chính trị, kinh tế và an ninh trên thế giới có nhiều biến động phức tạp, xung đột quân sự và căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới gia tăng, nhất là tại một số khu vực sản xuất và trung chuyển năng lượng lớn của thế giới, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, khí đốt và than trên thị trường quốc tế, làm đứt gãy nguồn cung và gây biến động mạnh về giá năng lượng, tạo nhiều thách thức đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Do đó, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Với các hoạt động thiết thực, EVNSPC đã và đang nỗ lực lan tỏa các thông điệp, giải pháp tiết kiệm điện đến đông đảo khách hàng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 1.

Sáng 28-3, EVNSPC tổ chức Giải chạy bộ hưởng ứng Giờ trái đất 2026, thu hút gần 800 vận động viên tham gia

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 2.

EVNSPC phối hợp với Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) phát động phong trào Trồng cây xanh hưởng ứng Giờ Trái đất 2026

EVNSPC tổ chức lễ hưởng ứng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 - Ảnh 3.

Điện lực Tân Trụ (Công ty Điện lực Tây Ninh) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Trụ tổ chức đạp xe tuyên truyền Giờ trái đất 2026, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và hơn 100 học sinh tham gia.


Tin liên quan

công ty điện lực EVNSPC giờ trái đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo