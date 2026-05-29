Văn hóa - Văn nghệ

FAHASA đạt mốc 150 nhà sách trên toàn quốc

T.Trang

Ngày 28-5, FAHASA công bố khai trương thêm 10 nhà sách, đạt cột mốc hệ thống này có 150 nhà sách trên toàn quốc.

Trong năm 2026, FAHASA tiếp tục mở rộng hệ thống với kế hoạch khai trương thêm 10 nhà sách tại nhiều tỉnh, thành phố. Hầu hết các nhà sách mới này đều được đặt tại các trung tâm thương mại lớn như AEON, Vincom, Lotte Mart, Sense City… Nhà sách mới của FAHASA có quy mô từ vài trăm đến gần 1.000 m², được đầu tư đồng bộ về không gian, ngành hàng và trải nghiệm mua sắm.

Bên cạnh sách quốc văn, ngoại văn và văn hóa phẩm, hệ thống FAHASA tiếp tục phát triển mạnh các nhóm ngành hàng văn phòng phẩm, đồ chơi giáo dục, sản phẩm bản quyền, quà lưu niệm, các khu vực trải nghiệm dành cho thiếu nhi, học sinh - sinh viên và gia đình.

Đây cũng là định hướng phát triển trọng tâm của FAHASA trong giai đoạn mới nhằm đưa nhà sách trở thành điểm đến văn hóa, mua sắm và trải nghiệm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Nhà sách thông minh đầu tiên tại TP HCM

Nhà sách được ứng dụng công nghệ mới nhất trong quy trình mua hàng, sắp đặt hàng hóa nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, tối ưu cho khách hàng

Nhà sách Cá Chép khép lại sau 13 năm hoạt động

(NLĐO) - Cơ sở cuối cùng của Nhà sách Cá Chép tại TPHCM sắp đóng cửa sau 13 năm hoạt động, để lại nhiều tiếc nuối với độc giả yêu sách.

FIFA World Cup 2026 tại các nhà sách của FAHASA

(NLĐO) - FAHASA giới thiệu dòng sản phẩm LEGO® chủ đề FIFA World Cup 2026 - dòng sản phẩm được phát hành cùng lúc tại nhiều quốc gia trên thế giới.

