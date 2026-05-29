FAHASA đạt mốc 150 nhà sách trên toàn quốc

Trong năm 2026, FAHASA tiếp tục mở rộng hệ thống với kế hoạch khai trương thêm 10 nhà sách tại nhiều tỉnh, thành phố. Hầu hết các nhà sách mới này đều được đặt tại các trung tâm thương mại lớn như AEON, Vincom, Lotte Mart, Sense City… Nhà sách mới của FAHASA có quy mô từ vài trăm đến gần 1.000 m², được đầu tư đồng bộ về không gian, ngành hàng và trải nghiệm mua sắm.

Bên cạnh sách quốc văn, ngoại văn và văn hóa phẩm, hệ thống FAHASA tiếp tục phát triển mạnh các nhóm ngành hàng văn phòng phẩm, đồ chơi giáo dục, sản phẩm bản quyền, quà lưu niệm, các khu vực trải nghiệm dành cho thiếu nhi, học sinh - sinh viên và gia đình.

Đây cũng là định hướng phát triển trọng tâm của FAHASA trong giai đoạn mới nhằm đưa nhà sách trở thành điểm đến văn hóa, mua sắm và trải nghiệm phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.