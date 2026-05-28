Văn hóa - Văn nghệ

FAHASA khai mạc đợt phát hành sách và chuỗi hoạt động hè 2026 trên toàn quốc

Thùy Trang

(NLĐO) - Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập hệ thống nhà sách hàng đầu Việt Nam.

Không gian đọc sách và trải nghiệm mùa hè đa sắc màu

Theo đại diện FAHASA, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách, học tập và giải trí trong dịp hè mà còn hướng đến mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, tạo thêm nhiều không gian trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên và các gia đình.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9-2026, chia thành hai giai đoạn chính. Trong giai đoạn đầu với chủ đề "FAHASA - Điểm hẹn mùa hè" từ ngày 28-5 đến 30-6, hệ thống nhà sách triển khai nhiều không gian sách chuyên đề dành cho độc giả ở nhiều độ tuổi.

Nổi bật là các tủ sách "Em yêu Sử Việt", "Kỹ năng sống cho trẻ", "Bé học quản lý tiền", "Thế giới Sticker dán hình" và "Cùng bé ôn hè". Các chủ đề được xây dựng theo hướng vừa giải trí vừa phát triển kỹ năng cho trẻ trong dịp nghỉ hè.

Bên cạnh đó, FAHASA giới thiệu nhiều boxset độc quyền được đông đảo bạn đọc yêu thích như Nguyễn Nhật Ánh, Harry Potter, Naruto, Magic Kaito, Assassination Classroom, Anne tóc đỏ và Cây cam ngọt của tôi. Việc kết hợp giữa sách văn học, manga và truyện thiếu nhi giúp đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả trẻ.

Song song hoạt động phát hành sách, FAHASA còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, workshop và trải nghiệm xuyên suốt mùa hè tại các nhà sách trên cả nước. Độc giả có thể tham gia ký tặng cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hội thảo "Chìa khóa dẫn đến thành công" với tác giả Trần Tiến Công hay các workshop sáng tạo dành cho cộng đồng yêu thích mô hình và đồ chơi sưu tầm.

Đáng chú ý, FAHASA phối hợp cùng nhiều đối tác triển khai các chương trình POP-UP BLOKEES với hoạt động tô màu, lắp ráp mô hình, thiết kế siêu xe và nhiều trò chơi tương tác dành cho giới trẻ.

Một trong những sự kiện nổi bật của mùa hè năm nay là chương trình ra mắt bộ sưu tập Pokémon mới vào ngày 25-6 tại Nhà sách FAHASA Tân Định. Ngoài ưu đãi giảm giá 20% cho các sản phẩm Pokémon, chương trình còn có sự xuất hiện của các mascot Pikachu bản quyền, mini game và nhiều quà tặng dành cho người hâm mộ.

Lan tỏa văn hóa đọc

"Manga Fest 2026" cũng được xem là điểm nhấn lớn khi quy tụ nhiều hoạt động dành cho cộng đồng yêu thích manga và văn hóa Nhật Bản. Chương trình giới thiệu nhiều ưu đãi cho manga, light novel, figure, card game, thú bông và các sản phẩm sưu tầm Nhật Bản.

Nhiều khu vực trưng bày chuyên đề cho các series nổi tiếng như One Piece, Naruto, Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba và Jujutsu Kaisen được đầu tư quy mô. Ngoài ra, thương hiệu figure nổi tiếng Banpresto thuộc tập đoàn Bandai Namco dự kiến phối hợp cùng FAHASA triển khai các khu vực pop-up đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thương hiệu.

Không chỉ tập trung vào hoạt động phát hành sách, FAHASA còn đẩy mạnh các chương trình cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Từ ngày 1-7 đến 5-9, FAHASA bước sang giai đoạn hai với chủ đề "FAHASA phục vụ năm học mới". Trong thời gian này, hệ thống nhà sách tập trung cung ứng đầy đủ sách giáo khoa các cấp học và triển khai nhiều chương trình ưu đãi từ 10% đến 50% cho sách, văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh và đồ chơi trẻ em.

Nhiều dòng sản phẩm mới mang phong cách trẻ trung như Hello Kitty, Disney, Mickey, Stitch hay các bộ dụng cụ học tập theo chủ đề World Cup cũng sẽ được giới thiệu trong dịp tựu trường. Đáng chú ý, FAHASA sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác với Kinokuniya – đối tác phát hành sách Nhật Bản lớn tại Việt Nam. Đồng thời, "Ngày hội Harry Potter" với boxset phiên bản đặc biệt độc quyền cùng nhiều sản phẩm lưu niệm cũng sẽ được triển khai tại các nhà sách trọng điểm.

FAHASA còn đẩy mạnh các chương trình cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Theo đó, đơn vị phối hợp cùng Đài Truyền hình TP HCM trao tặng 1.000 cuốn tập cùng nhiều phần quà học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Bà Rịa – Vũng Tàu. FAHASA cũng trao 100 phần quà cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình trao tặng tủ sách cho 50 trường học trên cả nước được xem là hoạt động ý nghĩa nhất trong năm nay. Mỗi trường sẽ nhận một tủ sách trị giá khoảng 45 triệu đồng, hai kệ trưng bày sách cùng 50 phần quà dành cho học sinh khó khăn, với tổng kinh phí chương trình lên đến 4 tỉ đồng.


FIFA World Cup 2026 tại các nhà sách của FAHASA

