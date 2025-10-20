Tuyệt vời- Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn với hành trình xuyên lục địa của Sketch a rose

Hà Anh Tuấn ở nhà hát Dolby

Một năm rưỡi là hành trình của dự án âm nhạc "Sketch a rose". Nhưng đáng nể là ca sĩ Hà Anh Tuấn đã mang dự án âm nhạc của mình đi xuyên lục địa, từ Singapore đến Úc rồi qua Mỹ. Tất cả các nơi Sketch a rose đi qua, khán giả đều phải "oh wow" vì được tổ chức ở những không gian văn hóa đặc trưng, những biểu tượng văn hóa của thế giới.

Nếu ở Singapore là nhà hát trái sầu riêng thì ở Úc là nhà hát con sò. Và tối qua (giờ địa phương), Sketch a rose diễn ra tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) gắn liền với sự kiện văn hóa bậc nhất thế giới, giải thưởng Oscar.

Hành trình âm nhạc này không chỉ đơn thuần là chuỗi concert đánh dấu thành công cá nhân đáng mơ ước mà còn giống như một bức phác họa tinh tế về niềm tin vào lòng tử tế và tinh thần Việt Nam.

Từ sân khấu biểu tượng Esplanade Concert Hall (Singapore) – nơi những nét vẽ đầu tiên của "Sketch A Rose" được hoàn thành – đến Nhà hát Opera Sydney (Úc) tráng lệ, rồi vươn tới hai đêm nhạc đầy cảm xúc tại quê nhà Việt Nam với hơn 20.000 khán giả, Hà Anh Tuấn đã gieo trồng những hạt giống tử tế cùng khát vọng để âm nhạc Việt Nam bay cao.

"Singapore, Úc, Mỹ đều là cái cớ để tôi được mơ một giấc mơ chung của âm nhạc Việt Nam, được cất cao đầy kiêu hãnh và nhân ái trong thế giới rộng lớn của nhân loại. Tôi không thực hiện giấc mơ âm nhạc của riêng mình để ở lại mà là để sống, để tan vào dân tộc mình dù ở bất cứ nơi đâu" -Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Tại mái nhà danh tiếng của lễ trao giải Oscar, "Sketch A Rose in Los Angeles" không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà còn là lời tri ân quê hương và khúc ca tự hào của một nghệ sĩ Việt Nam giữa không gian quốc tế tráng lệ.

“Sketch a rose” tại Dolby theatre mở màn bằng Phạm Duy, khép lại với khát vọng Trịnh Công Sơn

Hà Anh Tuấn và ca sĩ Tuấn Ngọc chung sân khấu

Ở phần mở màn, Hà Anh Tuấn không cất lên những bản hit quen thuộc mà lựa chọn trình bày các ca khúc đã trở thành một phần của đời sống âm nhạc người Việt, nuôi dưỡng ký ức của nhiều thế hệ. Hà Anh Tuấn dành sự tôn vinh cho những tượng đài âm nhạc và các nghệ sĩ Việt từng sinh sống, thành danh tại Mỹ.

Nam ca sĩ mở màn bằng liên khúc gồm các ca khúc kinh điển của cố nhạc sĩ Phạm Duy: "Em bé quê" – "Bà mẹ quê" – "Tình ca", tiếp nối bằng "Ngày xưa Hoàng Thị" – "Trả lại em yêu" – "Áo anh sứt chỉ đường tà" (thơ Hữu Loan).

Ngay sau khi kết thúc tiết mục mở màn, Hà Anh Tuấn không giấu nổi sự xúc động trước 3.400 khán giả có mặt. "Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt ở đó là nhà"- anh tâm sự.

Hà Anh Tuấn thấy "kiêu hãnh là người Việt Nam"

Nếu âm nhạc của Phạm Duy được chọn để ca ngợi tình yêu quê hương, thì phần cuối chương trình Hà Anh Tuấn lại mang đến những tác phẩm của Trịnh Công Sơn đầy khát vọng hòa bình và tình người. Anh ngân nga mộc mạc trong liên khúc "Bà mẹ Ô Lý" – "Cánh đồng hòa bình" – "Xin cho tôi". Cuối tiết mục này, hàng nghìn khán giả đã hưởng ứng bằng những tràng pháo tay dài, tràn ngập xúc động.

Hà Anh Tuấn chia sẻ rằng anh ca hát với lòng biết ơn tới những tác giả đi trước đã mở đường cho âm nhạc Việt Nam bước vào đời sống tinh thần của dân tộc. Anh cũng dành phần trình diễn cho liên khúc "Đôi bờ" – "Mưa trên biển vắng" – "Thuở ấy có em" cùng danh ca Tuấn Ngọc, để tưởng nhớ những tên tuổi ca sĩ hải ngoại như Anh Tú, Ngọc Lan và Sỹ Phú.

Thu Phương và Phan Mạnh Quỳnh cũng là khách mời của Sketch a rose tại nhà hát Dolby

Bên cạnh Tuấn Ngọc, đêm nhạc có sự góp mặt của Thu Phương và Phan Mạnh Quỳnh. Danh ca Tuấn Ngọc tỏ ra bất ngờ trước quy mô hoành tráng khi Hà Anh Tuấn đưa cả ê-kíp hơn 100 người đến biểu diễn ở Hollywood.

Đóa hồng khổng lồ giữa Dolby Theatre!

Live concert "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn đã khép lại, nhưng dư âm cảm xúc cùng giai điệu ngọt ngào vẫn còn đó, trọn vẹn.

Kể từ khi khởi đầu tại Singapore, qua Sydney, về Việt Nam và nay đến Mỹ, mỗi đêm diễn "Sketch A Rose" như một bức phác họa khác biệt về hình ảnh hoa hồng.

Ở hai sân khấu trước, cả không gian được trải thành "tấm thảm nhung" bởi hàng chục nghìn bông hồng vải.

Lần này, ê-kíp dựng một bông hồng khổng lồ bằng lưới kim loại ngay giữa sân khấu, tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng dưới hệ thống đèn hiện đại.

Tại Dolby Theatre, hàng nghìn cánh hoa hồng vải được vận chuyển từ Việt Nam sang phủ kín toàn bộ sân khấu.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là khối hoa hồng trắng khổng lồ đường kính hơn 6m được treo ở chính giữa sân khấu, làm hoàn toàn bằng lưới kim loại theo ý tưởng của đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng.

Ê-kíp đã mất hơn 2 tháng từ lên ý tưởng đến thực hiện, kỹ lưỡng ở từng công đoạn. Sau khi hoàn thành, họ dựng thử toàn bộ thiết kế sân khấu tại TP HCM để đảm bảo tiến độ và chính xác khi thi công ở Dolby Theatre.

Một đêm nhạc đầy ấn tượng không chỉ bởi âm nhạc mà từ cái tầm của người tổ chức

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt như Đoan Trang, Thanh Thảo, Ý Lan, Tuyết Ngân, Minh Tú (Tam Ca Áo Trắng)... đã đến thưởng thức đêm nhạc của Hà Anh Tuấn. Theo ca sĩ Tuyết Ngân, Hà Anh Tuấn và ê-kíp rất thông minh khi lựa chọn những tác phẩm trải dài theo suốt chặng đường phát triển của tân nhạc Việt Nam.

Đặc biệt, đêm nhạc còn vinh dự đón tiếp Ngài Nguyễn Quốc Dũng – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ – cùng phu nhân và gia đình. Sự hiện diện của Đại sứ là lời khẳng định ý nghĩa văn hoá và tinh thần kết nối cộng đồng sâu sắc mà chương trình mang đến.

"Tôi hạnh phúc khi được thưởng thức một đêm nhạc trọn vẹn và cảm xúc của ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Tôi cũng rất xúc động khi thấy khán giả và cộng đồng dành nhiều tình cảm cho âm nhạc và nghệ sĩ nước nhà." - Đại sứ chia sẻ.

Hành trình của Sketch a rose không chỉ là hành trình của Hà Anh Tuấn mà còn là hành trình của lan tỏa văn hóa Việt

Đông đảo khán giả, đặc biệt các bạn trẻ diện áo dài truyền thống, đội nón lá và cầm trên tay những món quà độc đáo, có mặt từ rất sớm để chờ gặp Hà Anh Tuấn. Không chỉ khán giả từ Hà Nội, rất nhiều fan từ TP HCM, các tỉnh miền Tây và nhiều tiểu bang của Mỹ cũng quy tụ về.

Như tất cả các đêm nhạc trước, mỗi show Sketch a rose là một nghĩa cử đáng trân trọng. Lần này, Hà Anh Tuấn đã thay mặt khán giả ủng hộ 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng) cho chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời". Và hành trình của Sketch a rose dường như chưa kết thúc như chia sẻ trước đó.

Hà Anh Tuấn ấp ủ về một phiên bản đặc biệt của Sketch a rose, mang tên The Rose vào những ngày mùa đông sắp đến tại Đà Lạt.

Thành công của đêm nhạc là minh chứng cho khát vọng đưa âm nhạc Việt bay cao, lan tỏa bằng tinh thần tử tế và niềm đam mê không biên giới.