Fanpage Công an TP HCM đổi mới cách làm, hút "triệu view"

G.Nam

(NLĐO) - Đổi mới cách truyền tải, fanpage lực lượng Công an TP HCM thu hút đông đảo người dân, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Chiều 28-5, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TP HCM tuần qua, Công an TP HCM đã chia sẻ về sức hút trên một fanpage của lực lượng.

Thời gian gần đây, fanpage của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an TP HCM) thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với lượng tương tác tăng mạnh. Sự thay đổi này không đến từ nội dung cốt lõi mà nằm ở cách truyền tải thông tin gần gũi, sinh động và phù hợp hơn với môi trường số.

Những bài đăng trên fanpage thu hút hàng chục ngàn tương tác

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Phòng PC 04, việc đổi mới fanpage là kết quả của định hướng từ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP HCM trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trọng tâm là đưa thông tin đến người dân một cách dễ tiếp cận, dễ hiểu, đặc biệt là với giới trẻ – nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất hiện nay.

Thay vì cách truyền thông một chiều như trước, fanpage chuyển sang lối kể chuyện, tăng tính tương tác, sử dụng ngôn ngữ gần gũi. Các nội dung về phòng, chống ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm hay những chiến công của lực lượng công an được thể hiện sinh động hơn, qua đó giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Đơn vị cũng chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông có chuyên môn, am hiểu mạng xã hội và có tư duy sáng tạo. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp fanpage vừa bảo đảm tính chính xác, chuẩn mực của thông tin nghiệp vụ, vừa tạo được sự hấp dẫn đối với người theo dõi.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Phòng PC 04, chia sẻ tại buổi họp báo

Lãnh đạo đơn vị cho rằng điều thu hút người dân không phải là hình thức mới lạ mà chính là sự chân thực, kịp thời và tinh thần cầu thị trong cách truyền tải. Khi người dân cảm nhận được sự minh bạch và gần gũi, họ sẽ chủ động tương tác, chia sẻ và đồng hành cùng lực lượng chức năng.

Dù lượng tương tác tăng cao, mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải là "chạy theo con số" mà là xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy, đồng thời kéo người dân lại gần hơn với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm.

Thực tế cho thấy nhận thức của người dân – đặc biệt là giới trẻ – đã có chuyển biến tích cực. Nếu trước đây, nhiều người cho rằng nội dung tuyên truyền pháp luật khô khan, khó tiếp cận thì nay họ chủ động theo dõi, bình luận và chia sẻ thông tin. Không ít người còn cung cấp nguồn tin, phản ánh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, các nội dung từ fanpage cũng được phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên sử dụng trong tuyên truyền, giáo dục tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Điều này cho thấy công tác truyền thông đã góp phần lan tỏa nhận thức rằng phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn xã hội.

Lực lượng chức năng kỳ vọng với cách làm mới, fanpage sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

