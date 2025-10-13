Faroe Islands 2-1 CH Czech: Cơn địa chấn lịch sử ở Torshavn

Bao lâu nay, Faroe Islands vẫn bị "liệt" vào nhóm đội yếu nhất châu Âu, bao gồm Malta, Cyprus, San Marino, Liechtenstein, Andorra, Gibraltar… Các đội tuyển "tí hon" này vẫn luôn ì ạch ở cuối bảng xếp hạng ở mọi giải đấu lớn, từ vòng loại Euro, UEFA Nations League cho đến vòng loại World Cup.



Tuyển Faroe Islands hạng 136 thế giới

Thế nên, khi Faroe Islands hiện xếp thứ ba bảng L, chỉ kém đội nhì bảng vỏn vẹn 1 điểm và duy trì hy vọng lọt vào nhóm đội tranh vé play-off, có thể nói giấc mơ World Cup đầu tiên trong lịch sử đang lớn lên từng ngày với người dân đảo quốc vùng Đại Tây dương này.

Faroe Islands tạo nên cú sốc lớn nhất lượt đấu rạng sáng 13-10 khi đánh bại CH Czech 2-1 trên sân nhà Tórsvøllur.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Eyðun Klakstein giành 3 điểm trọn vẹn, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ có chuỗi ba trận thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup.

CH Czech vất vả trước chủ nhà Faroe Islands

Trước đối thủ đang đứng thứ 36 thế giới, cao hơn mình đúng 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, Faroe Islands nhập cuộc đầy tự tin và kỷ luật.

Ngay từ những phút đầu, Árni Frederiksberg đã thử vận may bằng cú sút bị hậu vệ CH Czech cản phá, báo hiệu một đêm không dễ dàng cho đội khách.

Trong khi đó, các chân sút của HLV Ivan Hašek lại tỏ ra bế tắc. Matěj Vydra bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cuối hiệp một, còn Václav Jemelka sút vọt xà trong tình huống không ai kèm, khiến CH Czech phải chấp nhận 45 phút đầu không có nổi cú sút trúng đích.

Niềm vui của Faroe Islands

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 57, khi Frederiksberg cắt vào trung lộ rồi dứt điểm buộc thủ môn Kovář đẩy bóng ra. Chỉ vài phút sau,

Jákup Andreasen căng ngang chuẩn xác để Hanus Sørensen tung cú dứt điểm một chạm đẹp mắt, mở tỉ số trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả Tórshavn.

CH Czech gỡ hòa ở phút 74 nhờ pha dứt điểm cận thành của Adam Karabec, nhưng đó chưa phải hồi kết. Phút 83, hàng thủ đội khách mắc sai lầm nghiêm trọng, để Martin Agnarsson dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Faroe Islands.

... trái ngược với sự thất vọng của các chân sút CH Czech

Dù dồn lên tấn công trong những phút cuối, CH Czech không thể cứu vãn trận đấu và phải chịu thất bại đầu tiên trước Faroe Islands trong lịch sử đối đầu.

Với phong độ ấn tượng – chỉ thua 1 trong 7 trận sân nhà gần nhất (thắng 3, hòa 3) – Faroe Islands đang viết tiếp câu chuyện cổ tích, rút ngắn khoảng cách với chính CH Czech xuống chỉ còn một điểm trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.