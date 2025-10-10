HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
FIFA ra một án phạt nặng ở vòng loại World Cup 2026

Quốc An

(NLĐO) - Chủ tịch LĐBĐ Sudan bị FIFA trừng phạt: cấm tham dự 15 trận đấu quốc tế và phạt hơn 150 triệu đồng vì hành hung trọng tài ở vòng loại World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra một án phạt nghiêm khắc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sudan (SFA, Yasser Nasreddin Hamza Al-Samani do hành hung trọng tài ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi vào tháng trước.

Thông báo của FIFA cũng nhấn mạnh: "Hành vi tấn công, đe dọa các quan chức trận đấu là vi phạm nghiêm trọng tinh thần fair-play, hình ảnh bóng đá. FIFA không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào tương tự".

FIFA đã xem xét báo cáo, các bằng chứng liên quan và quyết định cấm ông Al-Samani tham dự 15 trận quốc tế và phạt 4.500 bảng Anh (hơn 150 triệu đồng). Trợ lý HLV Osei-Fosu cũng bị cấm 3 trận và chịu mức phạt tiền tương tự vì hành động phi thể thao.

FIFA ra án phạt nặng ở vòng loại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Vé dự World Cup của Sudan (vàng) gần như đã khép lại ở vòng loại (Ảnh: Togo Football)

Cụ thể, sự cố xảy ra sau trận thắng 1-0 của chủ nhà Togo trước Sudan hồi tháng trước ở Lome, Togo hồi 9-9, khiến đại diện châu Phi gần như hết cơ hội giành vé đến World Cup.

Với sự thiếu kiềm chế và tức giận, ông Al-Samani đã lao vào tấn công một thành viên tổ trọng tài, gây ra cảnh hỗn loạn ngay trên sân. Trợ lý HLV Ignatius Osei-Fosu bị phát hiện cùng có hành vi tương tự.

Án phạt này như lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho các quan chức bóng đá ở mọi cấp độ khi sự nóng nảy và thiếu kiểm soát là không được chấp nhận ở môn thể thao vua.

Về Sudan, họ đang đứng thứ 3 bảng B với 12 điểm, kém đội đầu bảng Senegal 6 điểm sau 8 trận. Cơ hội dự World Cup 2026 của đội bóng này gần như đã khép lại. Trong khi đó, Togo đứng thứ tư với 7 điểm. Senegal dẫn đầu bảng với 18 điểm ở bảng B.

Tin liên quan

Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển

Giữa bê bối của bóng đá Malaysia, FIFA bổ nhiệm Chủ tịch VFF vào Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển

(NLĐO) - FIFA vừa gửi thông báo bổ nhiệm Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA.

Malaysia lý giải cụ thể về lỗi kỹ thuật trong vụ việc bị FIFA điểm tên

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia mới đây đã tiết lộ cụ thể về lỗi kỹ thuật dẫn đến hồ sơ nhập tịch bị FIFA gọi là gian lận, và ra án phạt liên đoàn, cầu thủ.

FAM phản bác cáo buộc FIFA quyết định thiếu công bằng, sẵn sàng kháng cáo

(NLĐO) - LĐBĐ Malaysia (FAM) sáng 7-10 ra thông báo đáp lại án phạt chi tiết và dẫn chứng từ FIFA, cho rằng họ bị đối xử thiếu công bằng và không chính xác.

