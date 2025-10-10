FIFA ra một án phạt nặng ở vòng loại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra một án phạt nghiêm khắc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Sudan (SFA, Yasser Nasreddin Hamza Al-Samani do hành hung trọng tài ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi vào tháng trước.

Thông báo của FIFA cũng nhấn mạnh: "Hành vi tấn công, đe dọa các quan chức trận đấu là vi phạm nghiêm trọng tinh thần fair-play, hình ảnh bóng đá. FIFA không khoan nhượng với bất kỳ trường hợp nào tương tự".

FIFA đã xem xét báo cáo, các bằng chứng liên quan và quyết định cấm ông Al-Samani tham dự 15 trận quốc tế và phạt 4.500 bảng Anh (hơn 150 triệu đồng). Trợ lý HLV Osei-Fosu cũng bị cấm 3 trận và chịu mức phạt tiền tương tự vì hành động phi thể thao.

Vé dự World Cup của Sudan (vàng) gần như đã khép lại ở vòng loại (Ảnh: Togo Football)

Cụ thể, sự cố xảy ra sau trận thắng 1-0 của chủ nhà Togo trước Sudan hồi tháng trước ở Lome, Togo hồi 9-9, khiến đại diện châu Phi gần như hết cơ hội giành vé đến World Cup.

Với sự thiếu kiềm chế và tức giận, ông Al-Samani đã lao vào tấn công một thành viên tổ trọng tài, gây ra cảnh hỗn loạn ngay trên sân. Trợ lý HLV Ignatius Osei-Fosu bị phát hiện cùng có hành vi tương tự.

Án phạt này như lời cảnh tỉnh mạnh mẽ dành cho các quan chức bóng đá ở mọi cấp độ khi sự nóng nảy và thiếu kiểm soát là không được chấp nhận ở môn thể thao vua.



Về Sudan, họ đang đứng thứ 3 bảng B với 12 điểm, kém đội đầu bảng Senegal 6 điểm sau 8 trận. Cơ hội dự World Cup 2026 của đội bóng này gần như đã khép lại. Trong khi đó, Togo đứng thứ tư với 7 điểm. Senegal dẫn đầu bảng với 18 điểm ở bảng B.