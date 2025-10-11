HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) – Tiếp đón đối thủ thuộc hàng yếu nhất châu Âu là Luxembourg, tuyển Đức không khó để giành thắng lợi 4-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

"Cỗ xe tăng" Đức tiến thêm một bước vững chắc trong hành trình giành vé dự kỳ World Cup thứ 19 liên tiếp khi dễ dàng vượt qua Luxembourg 4-0 ở vòng loại bảng A khu vực châu Âu.

Lần đầu thi đấu một trận chính thức tại sân PreZero Arena (Sinsheim), Đức nhập cuộc hứng khởi và sớm khiến khán giả đứng dậy ăn mừng. Ngay phút thứ 4, Serge Gnabry dứt điểm cận thành khiến bóng chạm tay Nick Woltemade đi vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 1.

Serge Gnabry suýt có bàn mở tỉ số ở phút thứ 4

Dẫu vậy, khán giả chủ nhà không phải chờ lâu. Phút 12, David Raum thực hiện cú đá phạt mẫu mực đưa bóng vòng qua hàng rào, bay thẳng vào góc thấp – bàn thắng đầu tiên của hậu vệ này cho đội tuyển Đức.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 2.

David Raum mở tỉ số cho chủ nhà Đức

Chỉ vài phút sau, "Cỗ xe tăng" nhân đôi cách biệt. Gnabry thoát xuống đối mặt khung thành và bị Dirk Carlson dùng tay cản phá bóng. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho cầu thủ Luxembourg, đồng thời cho Đức hưởng phạt đền. Joshua Kimmich bước lên dứt điểm lạnh lùng, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 3.

Joshua Kimmich sút thắng phạt đền, nhân đôi cách biệt

Có lợi thế dẫn bàn và hơn người, Đức liên tiếp tạo sóng gió trước cầu môn Luxembourg. Tuy vậy, các chân sút của HLV Julian Nagelsmann tỏ ra kém duyên trong hiệp 1, khi những cơ hội ngon ăn của Gnabry, Wirtz hay Adeyemi đều không được chuyển hóa thành bàn.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 4.

Sege Gnabry có bàn cho riêng mình ở trận đấu mà anh chơi rất hay

Sau giờ nghỉ, Đức tận dụng tốt các cơ hội tạo ra để đào sâu cách biệt. Phút 48, Gnabry tận dụng đường chuyền xé toang hàng thủ của Adeyemi, thoát xuống dứt điểm căng, nâng tỷ số lên 3-0. Chưa đầy hai phút sau, Kimmich hoàn tất cú đúp khi ập vào dứt điểm cận thành sau tình huống lộn xộn trong khu vực 16m50.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 5.

Kimmich hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Đức

Đức còn suýt có bàn thứ năm ở phút 60 khi cú đá phạt của Florian Wirtz đưa bóng chạm cột dọc, trong khi thủ môn Anthony Moris đã đứng chôn chân. Những phút cuối, đội chủ nhà giảm nhịp độ, chủ động kiểm soát bóng để giữ sức cho giai đoạn cuối vòng loại, còn Luxembourg dù thua đậm vẫn nỗ lực phòng ngự chắc chắn để tránh thêm bàn thua.

Với chiến thắng 4-0, Đức tạm chiếm ngôi đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội, đồng thời cải thiện tinh thần sau thất bại ở trận mở màn trước Slovakia. Người hâm mộ "Die Mannschaft" có thể yên tâm phần nào: Đội tuyển của họ chưa từng vắng mặt ở World Cup suốt 75 năm qua, và truyền thống đó nhiều khả năng sẽ được nối dài tại kỳ World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico.

Đức thắng dễ Luxembourg, tiến gần vé dự World Cup thứ 19 liên tiếp - Ảnh 6.

Tuyển Đức vươn lên dẫn đầu bảng A

Trong khi đó, Luxembourg vẫn chưa thể giành chiến thắng nào dưới thời tân HLV Jeff Strasser, tiếp tục xếp cuối bảng và gần như không còn hy vọng dự vòng chung kết.

Tin liên quan

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup

Thắng áp đảo Xứ Wales, tuyển Anh tăng tốc trước vòng loại World Cup

(NLĐO) – Không sử dụng các quân bài chủ lực, tuyển Anh vẫn thắng tưng bừng Xứ Wales trong trận giao hữu Alzheimer's Society International tại sân nhà Wembley.

Erling Haaland: Mối hiểm họa từ vòng loại World Cup đến Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Ghi 5 bàn trong chiến thắng 11-1 trước Moldova và giúp Na Uy tiến sát vòng chung kết World Cup 2026, Erling Haaland bùng nổ đúng với phong cách vốn có.

Đại thắng "năm sao" Serbia, tuyển Anh tiến gần vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Thay cho nỗi sợ hãi phải thi đấu ở "chảo lửa" Rajko Mitic đầy hiểm họa, tuyển Anh phô diễn lối chơi tấn công áp đảo và thắng khó tin chủ nhà Serbia.

