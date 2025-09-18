FED giảm lãi suất, kinh tế Việt Nam được lợi gì?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa hạ lãi suất 0,25 điểm %, đưa biên độ lãi suất xuống 4%–4,25%, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này nới lỏng kể từ tháng 12 năm ngoái.

Ngay sau quyết định, giá vàng quốc tế đi xuống kéo theo thị trường vàng trong nước hạ nhiệt, còn tỉ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm, phản ánh kỳ vọng về chu kỳ tiền tệ nới lỏng mới.

Mỹ giảm lãi suất, sức hấp dẫn của đồng USD có thể suy yếu

Theo ông Lê Tự Quốc Hưng, Trưởng Phòng Cao cấp Trung tâm Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), động thái của FED là bước tiếp theo trong chính sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ và sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh tới các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam – nơi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 30% kim ngạch, và USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt. FED đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm % trong hai kỳ họp cuối năm 2025, đưa lãi suất về khoảng 3,5%–3,75% vào cuối năm.

“Xu hướng này có thể làm suy yếu đồng USD, giảm áp lực lên tỉ giá VND/USD và tạo dư địa để Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, thậm chí cân nhắc giảm lãi suất VND để hỗ trợ tăng trưởng” - ông Hưng nhận định. Chênh lệch lãi suất VND - USD thu hẹp cũng góp phần hạn chế dòng vốn rút ròng, củng cố ổn định tài chính.

Triển vọng dòng vốn được kỳ vọng sáng hơn khi lãi suất USD giảm làm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh bớt đi, kết hợp với kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Hưng cho rằng cả vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FII) nước ngoài có thể gia tăng, bổ sung nguồn cung ngoại tệ và hỗ trợ ổn định tỉ giá, qua đó tạo điều kiện cho sản xuất phục hồi, việc làm cải thiện và tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy.

Một lãnh đạo phụ trách kinh doanh tiền tệ tại ngân hàng lớn ở TP HCM cho biết thời gian gần đây nguồn cung ngoại tệ trong nước có phần hạn chế do người dân và doanh nghiệp bán USD nhỏ giọt, khiến tỉ giá nhích lên. Quyết định giảm lãi suất của FED có thể khiến USD yếu đi, khuyến khích bán ra nhiều hơn và cải thiện nguồn cung tại hệ thống ngân hàng, đáp ứng nhu cầu ngoại tệ thường tăng vào cuối năm khi hoạt động thương mại, đầu tư sôi động.

Tác động vĩ mô dự kiến thể hiện rõ ở kênh thương mại và tín dụng. Lãi suất thấp hơn tại Mỹ thường kích thích tiêu dùng, đầu tư; qua đó tăng nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, nhất là dệt may, điện tử, thủy sản.

Với thị trường Mỹ chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu, đà phục hồi kinh tế Mỹ sẽ là lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng GDP Việt Nam. Đồng thời, chi phí vay USD giảm giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn quốc tế với điều kiện tốt hơn để mở rộng sản xuất – đầu tư.

Dù vậy, rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu. Một số chuyên gia cảnh báo nếu FED nới lỏng quá nhanh, lạm phát tại Mỹ có thể quay lại, kéo giá hàng hóa nhập khẩu tăng và truyền dẫn áp lực vào mặt bằng giá trong nước. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước được khuyến nghị theo dõi sát biến động tỉ giá – lạm phát, điều chỉnh công cụ điều hành phù hợp để vừa hỗ trợ tăng trưởng vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.