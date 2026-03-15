Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Chủ nhàn sẽ thắng khách mỏi

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United có cơ hội củng cố ngôi thứ 3 khi tiếp đón Aston Villa, đối thủ mà họ từng thắng trong 3 lần đụng độ gần nhất ở Old Trafford.

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Quyết chiến ở Old Trafford - Ảnh 1.

Benjamin Sesko (Manchester United) và Ollie Watkins (Aston Villa)

Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sẽ được quyết định khi Manchester United và Aston Villa chạm trán nhau tại Old Trafford đêm nay. Do Aston Villa đang sa sút phong độ, giới truyền thông dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà.

Manchester United không gây ấn tượng trong trận thua 2-1 trước 10 cầu thủ Newcastle United, nhưng chắc chắn họ đủ khả năng đối đầu với Aston Villa đang sa sút. Cần lưu ý rằng đội bóng của Michael Carrick đã ghi trung bình 2,00 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2,08.

Những cầu thủ như Mason Mount, Matthijs de Ligt và Patrick Dorgu đang bị chấn thương, nhưng sự vắng mặt của họ sẽ không quá ảnh hưởng đến đội bóng.

Trong khi đó, đội bóng của Unai Emery hướng đến việc chuộc lỗi sau hai trận thua liên tiếp trước Wolverhampton và Chelsea ở Premier League. Nhưng thắng Manchester United ngay tại Old Trafford vẫn là điều quá khó nhất là khi họ từng để thua trong 3 chuyến làm khách gần nhất, bất kể đó là thời điểm họ đang sung sức dưới tay Unai Emery.

Aston Villa đã gặp khó khăn ở Ngoại hạng Anh kể từ khi tiền vệ chủ chốt John McGinn bị chấn thương đầu gối, và với việc Garcia, Kamara và Tielemans cũng vắng mặt, chiến thắng trên sân khách là điều không thể.

Chưa hết, Aston Villa đang mỏi mệt vì phải chia sức cho mặt trận châu Âu: Họ vừa thắng 1-0 trên sân Lille ở vòng 16 đội Europa League vào rạng sáng thứ Sáu, nên khó mà tìm thấy những đôi chân tươi tắn trên sân Old Trafford.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mọi người đều tin Quỷ đỏ sẽ thắng trận đấu khó khăn này. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson chọn tỷ số sít sao 2-1, trong lúc bình luận viên Sky Sport Knows Jones và cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson đoán kết quả cách biệt 2-0.

Dự đoán: Manchester United - Aston Villa 2-1 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 21 giờ - giờ Việt Nam, ngày hôm nay 15-3)
Đối đầu trực tiếp

21-12-2025

Aston Villa

Manchester Utd

2-1

25-5-2025

Manchester Utd

Aston Villa

2-0

06-10-2024

Aston Villa

Manchester Utd

0-0

11-2-2024

Aston Villa

Manchester Utd

1-2

26-12-2023

Manchester Utd

Aston Villa

3-2

30-4-2023

Manchester Utd

Aston Villa

1-0

06-11-2022

Aston Villa

Manchester Utd

3-1

15-1-2022

Aston Villa

Manchester Utd

2-2

25-9-2021

Manchester Utd

Aston Villa

0-1

09-5-2021

Aston Villa

Manchester Utd

1-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

15/3 21:00

[3] Manchester Utd vs Aston Villa [4]

1.975

0 : 3/4

1.875

1.85

2 3/4

2.00

15/3 21:00

[3] Manchester Utd vs Aston Villa [4]

1.925

0 : 3/4

1.925

1.825

2 3/4

1.975

15/3 21:00

[3] Manchester Utd vs Aston Villa [4]

1.90

0 : 3/4

1.95

1.825

2 3/4

2.025

15/3 21:00

[3] Manchester Utd vs Aston Villa [4]

1.875

0 : 3/4

2.00

1.85

2 3/4

2.025

Tỉ lệ trận đấu ban đầu khá chênh lệch khi Manchester United chấp đội khách Aston Villa nửa một, ăn 95, thua 85. Hôm qua, thị trường đã chuyển thành 'cho lựa'. Đến tối qua, Manchester United vẫn chấp nửa một nhưng bắt đầu lún (ăn 90, thua 95).

Sáng nay, sự chênh lệch ngày một lớn khi Manchester United chỉ còn ăn 87 và thua đủ. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Quyết chiến ở Old Trafford - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester United - Aston Villa: Quyết chiến ở Old Trafford - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất lại là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.9, trong lúc hòa 0-0 và 2-2 ăn 16 và 15. Cửa thắng của Manchester United tất nhiên được chú ý khi 2-1 có giá đặt 1 ăn 8, 1-0 ăn 8.3, còn 2-0 ăn đến 9.2. Cửa thắng của Aston Villa không mấy thu hút khi 1-2 có giá 14, còn 0-1 ăn đến 16.


Soi tỉ số trận West Ham - Manchester City: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"!

(NLĐO) – West Ham đang cần điểm để trụ hạng, nhưng họ có lẽ phải "nhường" 3 điểm cho đối thủ trên cơ Manchester City theo kiểu “tránh voi chẳng xấu mặt nào”!

Soi tỉ số trận Arsenal - Everton: Quyết thắng đối thủ khó chơi

(NLĐO) - Everton chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Arsenal, nhưng luôn là đối thủ khó chơi với Pháo thủ khi chỉ thua 1 trong 3 lần gặp gần nhất.

HLV Arteta có linh cảm đặc biệt về thần đồng 16 tuổi

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta tiết lộ linh cảm đặc biệt về Max Dowman trước trận Everton và tài năng 16 tuổi đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho Arsenal.

